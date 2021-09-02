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影／電療後…他1天暈3次倒垃圾人也倒 中榮推健康護照

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總有鑑於頭頸癌電療患者面對頸動脈狹窄風險，甚至腦中風，連裝支架的機會都沒有，推動「頭頸癌整合治療健康護照」預防。記者趙容萱／攝影
台中榮總有鑑於頭頸癌電療患者面對頸動脈狹窄風險，甚至腦中風，連裝支架的機會都沒有，推動「頭頸癌整合治療健康護照」預防。記者趙容萱／攝影

60歲黃姓男子今天現身說法，他三年前因口咽癌接受放療及化療，不菸不酒且勤於血糖控制，但頸動脈狹窄卻悄悄找上他，去年底開始出現暈眩情形，甚至一天三次，連倒垃圾昏倒在路上，嚇得不敢出門，妻子更是隨時注意他的動靜，提心吊膽，就醫發現是頸動脈70%中高度狹窄，且斑塊增厚速度較其他患者還快，在今年8月頸動脈裝支架，後他恢復良好。黃姓病患說，他現在定期追蹤，夫妻倆終於可以放輕鬆過日子。

台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生分享，放射線治療俗稱「電療」，是常見的頭頸癌治療方式，頭頸癌電療患者面對不易被察覺、十分嚴重的併發症為頸動脈狹窄，接受支架手術；另有5%患者嚴重到腦中風，就醫發現頸動脈100%阻塞，無法裝支架，僅能靠藥物治療，台中榮總推動「頭頸癌整合治療健康護照」，定期門診追蹤、預防。

崔源生說明，電療副作用包括唾液腺分泌減少口乾感，頸部肌肉纖維化緊繃感等，另外一項併發症為電療引起血管病變導致動脈硬化，隨著電療時間拉長，三至五年後頸動脈狹窄發生率大幅提高，可能出現腦部供血不足，甚至導致腦中風的危險。

崔源生指出，台中榮總過去十年600例頸動脈支架案例中，約50例為頭頸癌電療患者，較心血管危險因子罹頸動脈狹窄的族群要年輕許多。另外，頭頸癌電療患者也有較高比例在發生第一次腦中風症狀時，頸動脈已經100%完全阻塞，也沒有辦法再施行支架手術了。

崔源生說明，台中榮總醫師團隊整合癌症中心、放射腫瘤科、耳鼻喉科、口腔科及腦血管科的醫師，擬好頭頸癌電療後的定期門診追蹤計畫，推動「頭頸癌整合治療健康護照」，提醒病友追蹤時間與項目，方便隨時記錄與查詢個人的健康資料，也提供衛教資訊連結。

黃姓口咽癌患者（右）放療後頸動脈狹窄悄悄找上他，今年8月接受頸動脈支架手術，恢復良好，左為醫師崔源生。記者趙容萱／攝影
黃姓口咽癌患者（右）放療後頸動脈狹窄悄悄找上他，今年8月接受頸動脈支架手術，恢復良好，左為醫師崔源生。記者趙容萱／攝影

台中榮總 腦中風 患者

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