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學校午餐登錄平台傳「當機」災情 教育部澄清了

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
高中以下學校昨開學，但新的學校午餐登錄平台系統卻傳出「當機」災情，無法順利進入系統登打，不少學校憂心影響補助。圖／取自校園食材登錄平台
高中以下學校昨開學，但新的學校午餐登錄平台系統卻傳出「當機」災情，無法順利進入系統登打，不少學校憂心影響補助。圖／取自校園食材登錄平台

高中以下學校昨開學，但新的學校午餐登錄平台系統卻傳出「當機」災情，無法順利進入系統登打。由於登錄學校午餐牽涉各縣市的評比，以及三章一Q認證食材的政府補助款，不少學校老師、行政人員、團膳業者都忙到炸鍋。教育部強調不是當機，而是恰好每3個月需要更換帳密，以及新學期更換午餐秘書，部分學校及廠商操作不熟悉導致。

教育部建置「智慧化校園餐飲服務平台」，供全國各縣市國中、小學校午餐上線登錄，其中，國產可追溯生鮮食材(水產、肉品、蛋、蔬菜 類)登錄比率，若學校登錄率偏低，會影響中央對縣市政府補助經費，地方教育單位也會要求學校改善，還會將每月數據檢核列管，若某校登錄比率持續偏低，學校也得回報改善進度及檢討報告。

未料才開學第一天，就有不少學校反映無法登入，系統的線上機器人、小幫手都沒有回應，為了避免影響學校補助款，大家如熱鍋上的螞蟻，也嚇得行政人員根本不敢下班。

教育部國教署表示，昨有接獲學校反應「智慧化校園餐飲服務平台」系統操作不順，主要是因適逢每3個月需要更換帳密，新學期學校更換午餐秘書，部分學校及廠商操作不熟悉導致，「系統並未當機」。

為使資料上傳完整，國教署表示，昨日已於平台公告今年9月1日至3日可以補登，並不採計登錄上線率及完整率，不影響評比及補助款撥補。

教育部 生鮮

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