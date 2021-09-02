推電子帳單企業省成本 消基會：應回饋「還利於民」
落實2030年帳單零碳目標，水電、天然氣、信用卡、電信、保險等業者，鼓勵消費者改採電子帳單。不過，消基會中區分會今天表示，目前除了自來水公司優惠3元、台電從今年1月起優惠10元之外，其他各種電子帳單，均無固定減收優惠，根本無法有效鼓勵消費者響應環保，也有違已申請電子帳單的消費權益。
消基會中區分會估算，帳單除紙張材質，還有透明的塑膠片，是複合性材質，每年預計會產生9億份紙本帳單，換算每人日用水量280公升，所省的水，可竟讓一個人使用30年，呼籲業者還利於民，回饋消費者。
消基會中區分會在疫情期間，蒐集各家公司各類電子帳單，發現許多業者以便利及響應環保之名，鼓勵消費者以轉帳或扣款方式繳費，並採用電子帳單，但進一步追查水、電、瓦斯、金融、保險等數10種行業發現，消費者改採電子帳單的回饋，只有自來水公司優惠3元、電力公司優惠10元， 一般例行繳費的瓦斯費、市話中華電信、各家行動通訊業者的電信費、銀行對帳單、信用卡費、保險公司保費，各項電子帳單都沒有固定減收優惠。
主委律師李淑女表示，以四大電信業者來說，用戶如將原先的紙本帳單轉為電子帳單，有的可獲得抽獎機會，品項則是中華電信的Hami Point點數或是遠東集團旗下百貨的禮券等。
以銀行或是保險公司為例，部分像是台新銀行業者，偶爾推出活動給點誘因，藉以推廣電子帳單，例如可免費騎乘共享機車GoShare，偶爾可抽電動機車，優惠回饋給消費者十分有限，但企業經營者，卻可省下所費不貲的成本，不符消費利益。
消基會中區分會、律師李淑女呼籲，企業經營者應還利於民，提供點數、小額禮券或單次抽獎、1次性減免，若不符合比例原則，對一般消費者誘因不大，不會積極由紙本帳單改用電子帳單，建議比照水電公司，每期提供固定優惠。
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