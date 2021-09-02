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KKday推蜜月試玩員 名字符合「這四字」就免費

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
旅遊電商平台KKday則是發出「蜜月試玩員」召集令，只要是在疫情後成婚的新人，其中一位新人姓名中，有兩字與「帛、琉、水、母」之護照英文拼音相同，就有機會免費搶先體驗全新的KKday帛琉輕旅行。圖／KKday提供
旅遊電商平台KKday則是發出「蜜月試玩員」召集令，只要是在疫情後成婚的新人，其中一位新人姓名中，有兩字與「帛、琉、水、母」之護照英文拼音相同，就有機會免費搶先體驗全新的KKday帛琉輕旅行。圖／KKday提供

台帛旅遊泡泡重啟後話題不斷，旅遊電商平台KKday則是發出「蜜月試玩員」召集令，只要是在疫情後成婚的新人，其中一位新人姓名中，有兩字與「帛、琉、水、母」之護照英文拼音相同，如：劉伯溫、柳水仙，KKday便將招待該位新人免費搶先體驗全新的KKday帛琉輕旅行；9月份所有行程都適用，數量有限、售完為止。

KKday表示，疫情前的帛琉本來就是歐美人士私房的海島婚禮及蜜月度假首選，至今保持全世界罕見的本土零確診傲人防疫成效，非常適合疫情後，尋找獨一無二婚禮舉辦地或蜜月假期的新婚夫妻，因此推出蜜月快閃專案，另適用當地入境規定將皆依帛琉觀光局公告為準。

新人配偶的性別不限、職業不限、專業技能不限，凡符合以上資格，只要在9月5日晚間23:59前完成訂購，即有機會成為今年度最幸運的新人，免費展開帛琉假期。

KKday表示，目前熱賣中的帛琉航班共包括9/11（六）、9/14（二）、9/18（六）、9/22（三）、9/25（六）與9/29（三）等多達六個班次，四天三夜售價38888元起、五天四夜售價41888元起。

帛琉 疫情 婚禮

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