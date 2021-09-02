2022小陽光桌曆開賣！見證燒傷顏損兒揮灑自信

陽光基金會為鼓勵燒傷顏損兒多元發展，每年透過繪畫創作徵選活動，鼓勵孩子從創作中重拾快樂與自信。陽光基金會表示，陽光長期透過桌曆義賣推廣，邀請民眾看見陽光孩子的無限潛力，在他們身心煎熬的成長之路上給予同理支持與鼓勵。「2022有你有愛勇敢飛翔」小陽光桌曆收錄了13名陽光孩子畫作，義賣所得將做為小陽光生心理重建服務基金，即日起至9月底前預購享早鳥優惠每本150元，邀請民眾認購支持伴陽光孩子勇敢飛翔。

現就讀國小四年級的小晶，出生時臉上患有血管畸形，五歲起密集進行雷射治療，小小年紀就必須忍受長期治療的皮肉疼痛，，4年來歷經10多次硬化劑與雷射手術，每次手術她都很害怕，但在爸爸媽媽、姊姊一次次陪伴鼓勵下，如今不再畏懼，醫生與護理師都稱讚她十分勇敢。

愛畫畫的小晶，以「乘坐熱氣球探險去」入選小陽光桌曆作品，有懼高症的她，透過生動畫筆描繪和家人一起乘坐熱氣球翱翔無邊天際的快樂心情，也揭露了陽光孩子內心極度想突破現況、無所畏懼、不用在意他人眼光的深切盼望。

對於畫作入選為陽光基金會義賣桌曆作品，小昌則甜笑地說「畫畫時很幸福，能讓別人看見我的作品，我覺得很開心！」