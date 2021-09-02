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2022小陽光桌曆開賣！見證燒傷顏損兒揮灑自信

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
小晶彩繪勇敢突破的一刻 ，畫作入選陽光小陽光桌曆，她開心地與家人好友分享。圖/陽光基金會提供
小晶彩繪勇敢突破的一刻 ，畫作入選陽光小陽光桌曆，她開心地與家人好友分享。圖/陽光基金會提供

陽光基金會為鼓勵燒傷顏損兒多元發展，每年透過繪畫創作徵選活動，鼓勵孩子從創作中重拾快樂與自信。陽光基金會表示，陽光長期透過桌曆義賣推廣，邀請民眾看見陽光孩子的無限潛力，在他們身心煎熬的成長之路上給予同理支持與鼓勵。「2022有你有愛勇敢飛翔」小陽光桌曆收錄了13名陽光孩子畫作，義賣所得將做為小陽光生心理重建服務基金，即日起至9月底前預購享早鳥優惠每本150元，邀請民眾認購支持伴陽光孩子勇敢飛翔。

現就讀國小四年級的小晶，出生時臉上患有血管畸形，五歲起密集進行雷射治療，小小年紀就必須忍受長期治療的皮肉疼痛，，4年來歷經10多次硬化劑與雷射手術，每次手術她都很害怕，但在爸爸媽媽、姊姊一次次陪伴鼓勵下，如今不再畏懼，醫生與護理師都稱讚她十分勇敢。

愛畫畫的小晶，以「乘坐熱氣球探險去」入選小陽光桌曆作品，有懼高症的她，透過生動畫筆描繪和家人一起乘坐熱氣球翱翔無邊天際的快樂心情，也揭露了陽光孩子內心極度想突破現況、無所畏懼、不用在意他人眼光的深切盼望。

對於畫作入選為陽光基金會義賣桌曆作品，小昌則甜笑地說「畫畫時很幸福，能讓別人看見我的作品，我覺得很開心！」

陽光基金會特約心理師李逸明表示，燒傷顏損孩子從小就接受外來眼光或不友善言語，畫畫對孩子來說是很好的宣洩，可以透過畫畫、透過色彩去盡情展現和宣洩，也幫助他們重建自信心，因此陽光於生心理重建服務中鼓勵燒傷顏損兒多元發展、從創作中重拾快樂與自信，今年集結13位孩子作品推出「2022有你有愛勇敢飛翔」小陽光桌曆，有7歲孩子畫下對第一次考試的緊張心情、也有愛跳舞的太田母斑孩子成為舞蹈家受邀在銀河星空中起舞給玉兔和外星人欣賞，桌曆義賣所得做為小陽光生心理重建服務基金。

「2022有你有愛勇敢飛翔」小陽光桌曆收錄了13名陽光孩子畫作，義賣所得將做為小陽光生心理重建服務基金。圖/陽光基金會提供
「2022有你有愛勇敢飛翔」小陽光桌曆收錄了13名陽光孩子畫作，義賣所得將做為小陽光生心理重建服務基金。圖/陽光基金會提供

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