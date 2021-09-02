老翁接種疫苗後胸悶背痛 原是心血管阻塞作祟

台南市立安南醫院今天表示，台南1名70歲老翁接種AZ疫苗後，時常覺得胸悶及後背疼痛，原以為是疫苗副作用，症狀持續2週後就醫才發現是心血管阻塞，趕緊打通緩解。

台南市立安南醫院心臟內科醫師黃成偉今天指出，這名老翁有糖尿病史，但規則服藥，身體無異狀，最近接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的AZ疫苗，1週後出現胸悶及後背疼痛，老翁原以為是疫苗副作用，症狀持續2週後才就醫。

醫師檢查發現，老翁有嚴重心血管阻塞，經心導管手術打通血管後，老翁左胸口及後背疼痛獲得完全緩解，順利出院。

黃成偉表示，近來門診中遇見許多長者擔心自身有慢性病，深恐施打疫苗後引起不良副作用。其實，慢性病者反而是更容易引發COVID-19重症的族群，更應接種疫苗降低染疫風險。

黃成偉說，有些人本身有潛在疾病，接種疫苗後，人體產生抗體出現發炎反應，更容易引發胸悶等症狀，若未重視，有時會造成心肌梗塞。因此，接種疫苗者如發現胸悶、呼吸急促喘不過氣和心悸等症狀時，應趕緊就醫。