【專家之眼】漠視廚餘養豬問題 恐再爆口蹄疫噩夢

近期走私肉品檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，農委會9月1日起暫停廚餘養豬一個月，還得花費5億元補助廚餘養豬戶。是否該全面禁止廚餘養豬，再度浮上檯面。

以廚餘養豬最大的優點，就是成本較低，所以許多養豬戶偏好以廚餘餵豬，並宣稱依此可產生較好的肉質。然而，廚餘來源複雜與處理不便，容易產生諸多弊病。

衛生堪慮: 廚餘非一般食物，不乏過期及腐敗食物，並混雜塑膠袋等容器，因而帶有黃麴毒素、黴菌或重金屬等病菌，即使高溫蒸煮也無法殺死這些細菌或病毒，餵食豬隻後，人類再食用豬肉，亦將威脅人體健康。

成為傳播非洲豬瘟等傳染病的溫床:廚餘還可能散布傳染病，根據國外的研究，有些口蹄疫案例，就是來自於走私肉品或是帶病毒的食物透過廚餘傳播。

倫理問題:我國廚餘含有不少的豬肉，用來餵食豬隻，造成同類相食的倫理問題。

管理困難:多數先進國家已禁用廚餘養豬，我國堅持不禁止則須負擔高額的管理成本。為了降低風險，政府要求廚餘須經高溫蒸煮，即中心溫度90°C以上、持續攪拌1小時以上。環保署還補助地方政府設置廚餘破碎脫水等處理設備，經費高達4億5,000萬元。農委會表示，至4月底有694場取得環保機關廚餘再利用檢核資格，有蒸煮設備不代表業者會嚴格遵守費時且費事的蒸煮程序，更何況還有部分沒有設備的養豬戶，徒增大量的稽查成本。

許多支持廚餘養豬的主張，就是認為其有助於去化廚餘。賴清德副總統於2018年任職行政院長時就指出: 「若貿然禁止廚餘養豬，廚餘去化馬上變成問題，各縣市焚化爐、掩埋場是否有能力處理這些廚餘？」還批評禁用廚餘餵豬的雲林縣：「地方政府做地方政府的，中央政府沒有辦法指揮全台灣，各縣市政府來共同防疫的話，我相信我們會事倍功半。」

事實上，隨著技術的進步，廚餘生質化愈來愈容易，例如: 新竹市去年5月啟用的「高效廚餘處理廠」，以科技化高效微生物處理家戶廚餘，發酵時間由三個月縮短至一日，每日廚餘處理量12公噸，每月產出有機介質約48公噸，處理後成為高經濟價值的培養土；楊秋忠院士研發的酵素取代微生物的堆肥技術，處理時間更縮短至三個小時，已成為近日熱門討論話題。

新竹市廚餘處理廠投入經費僅2,835萬元，環保署補助蒸煮設備的4.5億元，可買16套設備，加上這次農委會補助給養豬戶的5億元飼料費，足以在全台建構高效廚餘處理廠。

1997年台灣爆發口蹄疫，過了20年才從世界動物衛生組織（OIE）獲得口蹄疫「打疫苗非疫區」官方證書，疫情前台灣曾為豬肉出口第二大國，20年來出口受挫，損失高達1700億元。

非洲豬瘟比口蹄疫更可怕，且沒有疫苗可預防，倘在台灣擴散，衝擊更勝口蹄疫。因此，早在2018年爆發第一波非洲豬瘟危機，在野黨、民間團體與專家學者當時就呼籲政府全面禁止以廚餘養豬，以防堵疫情，然農委會為討好廚餘養豬戶不願意處理，還大量補助採購蒸煮設備。如今疫情再起，被迫暫停廚餘養豬一個月，還得花費5億元補助廚餘養豬戶。

政府應以最高標準防堵非洲豬瘟，嚴禁廚餘養豬勢在必行，若重演口蹄疫噩夢，台灣養豬產業將徹底崩潰。