快訊

93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

這一類的病人打疫苗要特別小心 發炎反應可能加劇病症

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
醫師提醒有心血管疾病患者，打完疫苗後要特別小心。圖／台南安南醫院提供
醫師提醒有心血管疾病患者，打完疫苗後要特別小心。圖／台南安南醫院提供

隨著注射疫苗的人愈來愈多，不良反應的案件也跟著增加，有些有心血管疾病的長者擔心副作用不敢打疫苗，但醫師表示，這些人是高危險群、反而更該打疫苗，但因為打疫苗後會有發炎反應，可能會使心血管疾病的症狀更明顯，要特別注意觀察打疫苗後的身體反應。

台南市立安南醫院心臟內科醫師黃成偉最近就接到一名70歲的患者，平日有糖尿病，但並沒有注意到自己有心血管疾病，打完疫苗後出現左胸口及後背疼痛，原本以為是打疫苗的副作用、應該很快消失，但症狀卻持續兩周，就醫檢查後才發現心血管嚴重阻塞，經心導管手術後，症狀才消失。

黃成偉指出，近來門診中常遇見許多長者訴說擔心自身有慢性病，怕施打疫苗後會引起不良副作用，其實慢性病朋友反而是更容易引發新冠肺炎重症的族群，建議更應施打疫苗以降低染病風險。比較要注意的是有些病患本身有潛在的疾病例如心血管阻塞，在打完疫苗後，人體為產生抗體會開始有發炎反應；如此一來就更容易會引發胸悶等症狀，如一直未重視，有時甚至會造成心肌梗塞，不可小覰。

黃成偉提醒，如發現自己在施打疫苗前後有胸悶、呼吸急促喘不過氣和心悸等症狀時，勿輕忽趕快至醫院急診室或心臟科求診，讓醫師來確定原因會比較保險。目前的心導管技術非常先進，只需針孔大小傷口即可利用血管支架來打通血管，尤其是塗藥血管支架更能達到很好的治療效果。安南醫院心臟內科全年無休提供24小時全年無休心導管介入性治療服務，隨時守護民眾提供最即時及安全的心血管醫療照護。

疫苗 心血管疾病 醫師

延伸閱讀

首批BNT疫苗抵台 外觀上未見到有「复必泰」布條

【重磅快評】指揮中心疫苗採購超前部署漏了要角？

有心臟疾病想問疫苗風險...她遭1922、醫生「踢皮球」 網曝關鍵嘆無解

豬肉攤商打AZ後裝葉克膜9天救活 林右昌：協助度難關

相關新聞

威力彩27億得主傳花800「包第2區」網抓包1關鍵：不對勁

威力彩8月23日晚間在三峽開出27億頭獎，針對中獎人外界有各種傳言。台彩董事黃志宜受訪表示，目前還沒有人來領獎，從系統來看，中獎的彩券是投注800元，包第二區，但有網友發現這樣的說法不對勁，如果照官方說法「應該會有至少7個2獎才對」。

交通部擬全面取消雙鐵降載 最快本周報指揮中心

我國目前仍維持二級警戒到9月6日，中央流行疫情指揮中心日前表示7日後不會再降級，但有可能就防疫措施再鬆綁。今天傳出，繼雙...

這一類的病人打疫苗要特別小心 發炎反應可能加劇病症

隨著注射疫苗的人愈來愈多，不良反應的案件也跟著增加，有些有心血管疾病的長者擔心副作用不敢打疫苗，但醫師表示，這些人是高危...

台灣高鐵中秋疏運 再加開184班次列車

台灣高鐵公司（2633）為加強服務旅客中秋返鄉需求，宣布中秋疏運期間（9/17至9/22）再次大幅增開184班次（南下8...

無法上傳超崩潰！開學日學校午餐登錄平台大當機

歷經了史上最長暑假後，高中以下學校昨日開學，但新的學校午餐登錄平台系統卻當機，無法順利進入系統登打。由於登錄學校午餐牽涉...

OPEC+維持限制產量 估下周汽油調漲0.2元

受到艾妲颶風造成美國墨西哥海上鑽油平台暫時關閉、OPEC+維持限制產量等因素的影響，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。