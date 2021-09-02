無法上傳超崩潰！開學日學校午餐登錄平台大當機

歷經了史上最長暑假後，高中以下學校昨日開學，但新的學校午餐登錄平台系統卻當機，無法順利進入系統登打。由於登錄學校午餐牽涉各縣市的評比，以及三章一Q認證食材的政府補助款，不少學校老師、行政人員、團膳業者都忙到炸鍋。

過去，農委會會列管當年度推動學校午餐使用在地食材，全國各縣市國中、小學校午餐的國產可追溯生鮮食材(水產、肉品、蛋、蔬菜 類)登錄比率，若學校登錄率偏低，會影響中央對縣市政府補助經費，地方教育單位也會要求學校改善，還會將每月數據檢核列管，如果某校登錄比率持續偏低，會請學校回報改善進度及檢討報告，對學校造成壓力。

一名新學期新任的午餐秘書直言，昨天開學日，剛上任一切都還在熟悉當中，但系統當機登不進去，從早上開始一直試、試到崩潰；還有很多營養師電話接不完，不知道怎麼回事，由於這牽涉團膳業者的違規記點，以及補助經費，嚇得學校的行政人員根本不敢下班。

大享食育秘書長黃嘉琳證實確有此事，學校午餐秘書以及團膳業者，依照規定，都必須登錄系統上傳資料，比如這絲瓜哪裡來的，透過系統登打紀錄，各縣市會被比較上線率以及登打完整率，因為登打紀錄是跟補助款綁在一起，沒做好就會被抱怨，學校壓力很大。

黃嘉琳說，但昨天當機的是一個新的學校午餐登錄系統，並非過去使用的，業界簡稱為食登2.0系統，昨天上線就崩潰。學校有的自己登自己的，有的團膳業者可能要負責20個學校，食材來源都要弄得很清楚，但昨天卻大當機；這系統當初花了不少經費、也上了很多課程，包括線上教學、語音小幫手等等，但到昨天實際使用發生問題，系統的線上機器人、小幫手都沒有回應。因此昨天為這事情，各學校午餐、營養師群組都炸鍋。

黃嘉琳表示，登打食材已經討論很多年，各種資料系統在政府端並沒有串接，只能土法煉鋼要求第一線人員每天上傳登打，本來就是行政困擾與負擔，系統若不統一、訓練時間又不夠，又不給午餐秘書時間練習，有的午餐秘書本業其實是老師，結果這些老師都在受午餐的行政折磨。

她說，人力不足、專業未被尊重、資源也沒到位的情況下，這麼緊急的狀況要強推，規畫很久的系統，一出來就當機，讓第一線午餐人員疲於應付。

台北市餐盒公會安全委員會主委高嘉鴻表示，開學前一天上午還說不能測試，昨天開學日才開通系統，結果大當機，有的是無法登錄，有的不能上傳，也有的是帳號密碼有問題，昨天的登打都無法完成；這些登打工作，過去需要在指定的時間做完，否則就不可再上傳，沒有登打資料，團膳業者也有記點罰則，甚至上級的電話就來了；但昨天當機狀況發生，後來到下午四時許才宣布9月1日至3日不列入學校的登打完整性評比，也不會開罰。