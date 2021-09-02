BNT到 麗寶感謝台積電、鴻海、慈濟 憑證玩樂園只要199

首批BNT疫苗今天已運抵台灣，為感謝台積電、鴻海、慈濟等企業與民間團體為台灣疫苗持續努力，麗寶樂園感恩月擴大感謝台積電、鴻海、慈濟等企業員工與志工，今天起至10月10日，這些單位人員憑名片或識別證，本人即可享探索世界、馬拉灣雙園擇一入園199優惠（原價799），天空之夢摩天輪只要150元（原價350），同行者還有好康票價。

麗寶樂園渡假區表示，這次推出除了三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月，再加上「台積電、鴻海、慈濟」相關企業員工與志工伙伴優惠，希望能夠透過玩樂園、馬拉灣與搭乘摩天輪，與家人共享天倫之樂、紓解工作辛勞。

此次優惠適用對象包含現任職於高鐵、臺鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師，與現任職之醫師、藥師、護理師等醫事人員，購票時出示本人相關有效證件 (個人身份證件、委員證、志工證)，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。