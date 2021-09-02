快訊

93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BNT到 麗寶感謝台積電、鴻海、慈濟 憑證玩樂園只要199

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
BNT今天到台灣，麗寶樂園渡假區推出感謝活動， 台積電、鴻海、慈濟 憑證玩樂園只要199元。圖／麗寶樂園渡假區提供
BNT今天到台灣，麗寶樂園渡假區推出感謝活動， 台積電、鴻海、慈濟 憑證玩樂園只要199元。圖／麗寶樂園渡假區提供

首批BNT疫苗今天已運抵台灣，為感謝台積電、鴻海、慈濟等企業與民間團體為台灣疫苗持續努力，麗寶樂園感恩月擴大感謝台積電、鴻海、慈濟等企業員工與志工，今天起至10月10日，這些單位人員憑名片或識別證，本人即可享探索世界、馬拉灣雙園擇一入園199優惠（原價799），天空之夢摩天輪只要150元（原價350），同行者還有好康票價。

麗寶樂園渡假區表示，這次推出除了三鐵警消、軍教、醫護藥感恩月，再加上「台積電、鴻海、慈濟」相關企業員工與志工伙伴優惠，希望能夠透過玩樂園、馬拉灣與搭乘摩天輪，與家人共享天倫之樂、紓解工作辛勞。

此次優惠適用對象包含現任職於高鐵、臺鐵、捷運、警察、消防員、義警、義消、義交、民防、海巡警政、現役軍人、教師，與現任職之醫師、藥師、護理師等醫事人員，購票時出示本人相關有效證件 (個人身份證件、委員證、志工證)，即可享有探索世界或馬拉灣擇一門票199元、同行親友500元購票優惠(四人為限)，及天空之夢摩天輪本人150元、同行250元(四人為限)優惠票價。

麗寶樂園即日起至10月10日推出一系列優惠，包括假日限定的「15歲以下免費玩樂園」，同步祭出「台中市民限定優惠」，不分平假日，市民本人入園門票只要399元，加贈100元抵用券(餐飲商品皆可使用)。

BNT今天到台灣，麗寶樂園渡假區推出感謝活動， 台積電、鴻海、慈濟 憑證玩樂園只要199元。圖／麗寶樂園渡假區提供
BNT今天到台灣，麗寶樂園渡假區推出感謝活動， 台積電、鴻海、慈濟 憑證玩樂園只要199元。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 台積電 慈濟

延伸閱讀

首批BNT疫苗抵台 外觀上未見到有「复必泰」布條

影／今首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗抵台 分四車載離華儲

首批93.2萬劑BNT疫苗抵台 張淑芬、顏博文接機 陳時中連說多次「感謝」

鴻海墨國擴產 增資50億元

相關新聞

威力彩27億得主傳花800「包第2區」網抓包1關鍵：不對勁

威力彩8月23日晚間在三峽開出27億頭獎，針對中獎人外界有各種傳言。台彩董事黃志宜受訪表示，目前還沒有人來領獎，從系統來看，中獎的彩券是投注800元，包第二區，但有網友發現這樣的說法不對勁，如果照官方說法「應該會有至少7個2獎才對」。

交通部擬全面取消雙鐵降載 最快本周報指揮中心

我國目前仍維持二級警戒到9月6日，中央流行疫情指揮中心日前表示7日後不會再降級，但有可能就防疫措施再鬆綁。今天傳出，繼雙...

這一類的病人打疫苗要特別小心 發炎反應可能加劇病症

隨著注射疫苗的人愈來愈多，不良反應的案件也跟著增加，有些有心血管疾病的長者擔心副作用不敢打疫苗，但醫師表示，這些人是高危...

台灣高鐵中秋疏運 再加開184班次列車

台灣高鐵公司（2633）為加強服務旅客中秋返鄉需求，宣布中秋疏運期間（9/17至9/22）再次大幅增開184班次（南下8...

無法上傳超崩潰！開學日學校午餐登錄平台大當機

歷經了史上最長暑假後，高中以下學校昨日開學，但新的學校午餐登錄平台系統卻當機，無法順利進入系統登打。由於登錄學校午餐牽涉...

OPEC+維持限制產量 估下周汽油調漲0.2元

受到艾妲颶風造成美國墨西哥海上鑽油平台暫時關閉、OPEC+維持限制產量等因素的影響，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。