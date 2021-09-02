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高鐵中秋疏運再加開184班次 連同釋出票數 周六開搶
為加強服務旅客中秋返鄉需求，台灣高鐵公司今天宣布中秋疏運期間再次大幅增開184班次（南下83班、北上101班），總計六天提供981班次列車的旅運服務。
同時，高鐵宣布，配合交通部最新防疫管理措施、調整乘載率上限至八成，原自8月20日已開放預購中秋疏運各車次列車，可再釋出部分座位，將併同疏運再增開車次，將所有釋出座位同步自9月4日（六）凌晨零時起開放購票。
高鐵說，配合交通部8月30日公告調整列車發售座位數上限至八成，除中秋疏運期間外，各車次列車均已釋出座位、加強服務旅客；目前各車站非付費區亦開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩。
高鐵說，未來公司仍將持續依照政府防疫規定，機動調整各項營運服務措施及座位安排（包含中秋疏運相關規畫），於定案後儘速公告，敬請旅客留意相關訊息，共同配合防疫。
高鐵表示，中秋假期向來為國人重視的傳統節日之一，為加強服務旅客返鄉團聚需求，台灣高鐵已完成全車隊34組列車整備作業，將全數投入中秋疏運，期以最大運能服務旅客。
同時，高鐵說，疏運期間（9月17日到22日）也將特別延後收班，包括17日（南下）及21日（北上）部份夜間車次，最晚將延至晚間12時30抵達端點站，以服務更多旅客。
高鐵指出，為釋出中秋疏運期間已預售車次之部分座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9月3日（五）晚間11時至12時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易，敬請旅客特別留意。
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