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集集支線二號隧道受損 台鐵將進行新建復舊

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
台鐵搶修集集支線，計畫後續將採明挖覆蓋方式新建復舊，預估約8個月完成通車。圖／台鐵局提供
台鐵搶修集集支線，計畫後續將採明挖覆蓋方式新建復舊，預估約8個月完成通車。圖／台鐵局提供

台鐵搶修集集支線，現已完成二號隧道淨空掃描、裂縫計安裝、架設半自動監測站及隧道外地形測量評估，計畫後續將採明挖覆蓋方式新建復舊，並進行護坡工程，預估約8個月完成通車。

台鐵表示，集集支線集集至車埕站間路線障礙，8月26日凌晨4時，巡查人員量測再發現二、三號隧道交界處壁體疑似有變形情形，為確保行車安全，立即封鎖路線進行安全檢查。

經專業顧問公司評估，隧道因受滑落土石偏壓導致變形受損及襯砌剝離，已造成隧道及連通道明顯損壞約20公尺，屬嚴重損壞無法行車，須拆除損壞的隧道進行新建復舊，三號隧道則無損壞。

為免損壞持續擴大，經專業顧問公司評估後，將進行隧道上方土石清理、山坡坡面整理、上邊坡張力裂縫填補及施作臨時性排水設施，以減輕隧道結構負載，隧道內並將以H型鋼鋼支保加固等緊急處置措施，避免襯砌破裂持續擴大，以維護隧道結構安全。

台鐵指出，受損隧道工程施工約8個月，集集至車埕站間列車停駛，仍採公路客運接駁。

集集 台鐵

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