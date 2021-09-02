威力彩27億得主傳花800「包第2區」網抓包1關鍵：不對勁

威力彩8月23日晚間在三峽開出27億頭獎，針對中獎人外界有各種傳言。台彩董事黃志宜受訪表示，目前還沒有人來領獎，從系統來看，中獎的彩券是投注800元，包第二區，但有網友發現這樣的說法不對勁，如果照官方說法「應該會有至少7個2獎才對」。

黃志宜表示，8月23日27億威力彩頭獎，目前還沒有人來領獎，從系統上來看，那張中獎彩券是電腦選號，那一張投注金額為800元，是採第二區包牌的方式投注，實際上總共花了多少錢投注，要等中獎人來領獎才能知道。

不過台彩當期也公布二奬中奬4注，官方說法為得主花800元包第二區，對此網友質疑不對勁，「一查二獎只有4個，劇本沒編好」、「對啊，為什麼包牌3200貳獎只有4注」、「包第二區，但二獎4個？」、不過也有人認為「每一間彩券行對包牌的認知不同」、「過一個月中秋前會去領，一定改口說不是包牌，里長記錯人」。

台北市通化街彩券行投注站老闆邢紀藩也在臉書發文認為「怪！一個字怪！」，他也認為如果是包牌第二區，那2獎會超過7注，可是當天台彩官網已經公告「當期威力彩二奬中奬4注」，因此他也質疑「何來的包牌第二區了？」。

他也因為疑惑打給打記者，她解釋第2區包牌有兩種方式，第一種是「第二區1～8，第一區一組」、第二種則為「第二區1～8，第一區8組」，這個解釋可以接受，但是新聞則提到該彩券花了800元，這應該是錯誤」。

邢紀藩也進一步說明，如果第一區是8組號碼，大概都是分成2張以上的彩券，不會是800元，不會是8注打成一張，要800元包牌第二區1～8，第一區8組，只能有一種狀況，就是投注站人員用投注機操作，用手指逐一按電腦螢幕。

而那一期頭獎上看27億，所有的投注站「都會預先劃好投注單」，也包牌800元分二種，投注站 也會凖備二種包牌版本的投注單，快速投單，增加當日的營業額。

所以27億的中獎人，即使真的是買800元包牌第二區 1～8，第一區 8組電腦選號，這樣的狀況，也是分成2張威力彩彩券，中奬人沒有出現，台彩未卜先知的知道；這是800元包牌，只能説「怪！ 一個字 怪！」。