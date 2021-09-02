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交通部擬全面取消雙鐵降載 最快本周報指揮中心

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部日前宣布，８月30日起在維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求下，再進一步鬆綁及調整，雙鐵可發售座位數從七成調為八成。聯合報系資料照
交通部日前宣布，８月30日起在維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求下，再進一步鬆綁及調整，雙鐵可發售座位數從七成調為八成。聯合報系資料照

我國目前仍維持二級警戒到9月6日，中央流行疫情指揮中心日前表示7日後不會再降級，但有可能就防疫措施再鬆綁。今天傳出，繼雙鐵降載措施從七成提高到八成後，有望全面取消降載，但仍維持不銷售自由座及站票。對此，交通部表示，各種方案都會研議，最快本周提報指揮中心。

交通部日前宣布，自8月30日起，雙鐵可發售座位數從七成調為八成。不過仍維持不發售自由座和站票，但可使用電子票證搭乘區間車。此外，觀光列車有條件開放飲食，車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。

針對釋出的一成票數，由於中秋連假疏運車票已開賣，台鐵規畫7日上午9時銷售增加的4.2萬個座位；高鐵則將於近日販售增加的座位。

面對旅運需求隨著疫情趨緩而增加，交通部政務次長陳彥伯說，確實有在做相關降載檢討，交通部想法是希望疫情可控情況下，配合運輸、疏運需求通盤檢討。

他說，目前降載從七成變八成，還是持續檢討，所有檢討循序漸進，通盤檢討就是各種方向都會研議，包含全面取消降載限制，畢竟之前是受到疫情衝擊才會有這樣限制，疫情可控下有相關需求都會研議。

他也說，最快這周將相關計畫提報給指揮中心，至於執行時間也是看指揮中心決定。

台鐵局長杜微說，要不要取消降載，要看中央政策。台鐵目前列車已經全開，7日將釋出逾4萬個座位，運能上是夠的，若中秋還有疏運需求，再看是否加開加班車因應。他也說，若中央覺得有通勤需求要取消降載，多出來的票可以馬上釋出。

疫情 台鐵

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