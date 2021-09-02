今起到下周一水氣增 吳德榮：未來恐有熱帶擾動發展

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今起水氣增多，到下周一太平洋高壓都減弱，防劇烈天氣。此外七天後菲律賓東方海面恐有熱帶擾動發展。

吳德榮說，昨全台最高溫約在36度（台北內湖區36.3度，南投市36.1度，台東長濱鄉36.1度）；竹苗山區及中南部山區午後對流發展並擴及中南部部分平地。今晨各地大多晴朗，西南沿海有零星降雨。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，大氣不穩定度提高，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

吳德榮說，未降雨前晴朗炎熱，最高溫仍可升至35、36度，應注意防曬、防中暑。今日各地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二、三太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；近山區午後有局部雷陣雨的機率。

吳德榮說，最新各國模式模擬未來七至十天，菲律賓東方海域有熱帶擾動活動的跡象，雖有偏高的海溫，但因環境垂直風切大，發展條件並不佳，故各國模擬皆發展有限，且位置、動向也是分歧的。

美國模式(GFS)模擬天氣圖顯示，熱帶擾動在日本南方海面向琉球前進。歐洲系集模式(ENS)模擬其7級風通過機率圖顯示，整體機率是偏低的，呂宋島機率最高也僅略高於10%，而在巴士海峽中遞減至5%。

吳德榮說，但由於是七天後的模擬，模式仍會繼續調整，下定論還太早，應持續觀察。