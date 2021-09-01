寶寶急在救護車上出生　醫護穿「兔寶寶裝」成功救援　

等不及的新生命，寶寶提前在救護車出生。振興醫院急診室日前接獲緊急醫療應變中心電話，告知有位懷孕38周的產婦，在119救護過程中，胎頭已經滑出產道，且寶寶在抵院前3分鐘已經「迫不期待」出生。好在醫院早已備好3組人馬，急診室、開刀房與新生兒中心，每位醫護身著「兔寶寶裝」待命，全力協助母子。

疫情下急產更為謹慎，參與接生的振興急診重症醫學部主任田知學說，這名產婦入院前，醫院以PCR陽性的應對作為，高規格看待接生任務，接獲通知當下，急診室立即聯絡婦產科醫師、小兒科醫師。過程中，大家各司其職，小兒科推來保溫箱，急診手術區則備齊接生所需的醫療器材。

由於來不及為產婦做PCR，準備協助接生的醫護，穿著全套隔離衣，等待救護車將產婦送達。豈料，抵達醫院前3分鐘孩子就出生了。很快地，嬰兒宏亮的哭聲響徹急診室，田知學說，醫護當下分為兩組人馬，一批人負責媽媽的安危，觀察是否有血崩的狀態，經過折騰的產婦，明顯呈現冰冷狀態，也立即施予加溫。

另一組人照顧寶寶，急診室醫師直在推床上剪斷臍帶，迅速將孩子包裹後放入保溫箱，立刻送至新生兒中心做後續的清潔處理及檢查；為降低染疫風險，在爸媽PCR結果陰性之前，必須暫時母嬰分離，錯過孩子降生的第一瞬間。

所幸寶寶健康也有2800公克，雖說是急產但處置得宜、母子均安。田知學說，有貼心的護理人員徵求父母同意後，便幫嬰兒照了許多張照片，替他們留作紀念。她並感性地說：「疫情下幾乎都在經歷死別，這個紅通通的小生命振奮我們醫護的心，緊繃許久終於得到滿滿的正能量。」

急產的定義是，從有產痛到生產完成分娩，整個過程少於3個小時。振興醫院婦產部產科主任孫大威說，急產的發生率並不高，約只有2%，且大部分都發生在經產婦，意思是生過兩胎以上的媽媽，因為她們的子宮頸曾被撐開過，彈性變得較為鬆弛，容易再次撐開。因此，當胎頭往下降時，子宮頸擴張速度很快。

產速快大大增加母嬰風險，振興醫院婦產部醫師李偉浩說，胎兒快速衝出產道，胎頭容易擠壓變形，甚至造成皮下血腫的狀況，媽媽也可能因為急產，導致產道遭暴力式衝破，增高血崩或骨盆肌的傷害。

由於急產發生原因多半不明，但高風險對象可以提早注意。李偉浩舉例，像是生過多個寶寶的媽媽、第一胎生產只花5、6小時的產婦，以及子宮頸閉鎖不全者；另子宮頸閉鎖不全在孕期10周即可發現，可以透過環紮手術縫合改善。