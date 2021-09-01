甜蜜負荷／含糖飲年耗健保233億 學者建議開徵糖稅

「糖」是全球公認健康威脅，然而國人嗜喝含糖飲，加重健保財務壓力。成大公衛今年發表研究，有六大疾病明確可歸因於含糖飲，根據國內外大型研究及健保資料，首度具體算出含糖飲造成的健保支出，年平均高達233億元，相當於四年的罕病藥物支出、九年的癌症新藥預算。

成功大學公衛所特聘教授李中一之研究指出，含糖飲提高了第二型糖尿病、心肌梗塞、缺血性中風、痛風、骨質疏鬆、齲齒的疾病風險，最高可達兩倍。根據上述風險、國人各年齡含糖飲攝取率、相關主次診斷之健保資料，可估算可歸因於含糖飲的健保花費，每年平均總金額為233億元，其中以第二型糖尿病可歸因於含糖飲的醫療花費最高，將近113億。

李中一表示，含糖飲造成健保財務沈重負擔，國內相關單位如國健署、食藥署、健保署，應積極研議開徵符合台灣社會文化及消費習慣的「糖稅/捐」，以消弭健康不平等、促成健保的永續經營。目前有30多國已開徵，以墨西哥為例，含糖比例高於6%，就加收11%費用，糖越多就越貴，成功將罐裝飲料銷量大減兩成。

不過，靠售價減少銷量並不能一勞永逸。李中一指出，這30多國當中，真正成功的並不多。即便是墨西哥，後來也衍生出許多路邊攤，類似台灣的手搖飲，飲料甜度不好計算，更難課徵捐收。丹麥雖也開徵糖稅，但由於歐盟商品流通性高，丹麥當局無法對其他國家的產品克捐，結果失敗，泰國和馬來西亞也都嘗試要做，但都是沒看到效果。

李中一提醒，糖捐涉及層面廣泛，不能只考慮科學因素，還要顧及社會經濟文化，需凝聚成熟的社會共識，目前亞洲國家還有日本、新加坡，都已經往此方向開始研議。建議國健署與食藥署應合作，針對含糖飲料、能量飲料、酒類等不健康飲品進行現況調查，並且應及早開啟相關討論，參考各國經驗，建立適合台灣的做法。