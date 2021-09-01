甜蜜負荷／越喝越餓？名醫揭含糖飲三大負面效應

「糖」是全球公認健康威脅，國人嗜喝含糖飲，加重健保財務壓力。成大公衛學者李中一研究歸納，含糖飲會提高六大疾病風險，每年有233億元健保支出可歸因於含糖飲料，學者建議討論開徵「糖稅／捐」，以維護健保永續。肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁表示認同，所得之經費可用於預防肥胖的相關治療，後續可為健保省下更多，可用於投入癌症、罕病等難以預防之疾病。

「含糖飲對健康的負面影響是確定的」蕭敦仁表示，無論是手搖杯或罐裝飲料，現代食品工業所用的「增甜劑」成分是「高果糖玉米糖漿」。高果糖玉米糖漿的代謝產物對人體有害，會導致尿酸過高，引發痛風；肝臟無法消化其代謝物，會變成脂肪肝；高果糖玉米糖漿還會導致食慾旺盛，增加肥胖機會。綜合三大負面效應，結果就是糖尿病、高血脂、高尿酸等慢性病，還有不可逆的腦中風、心臟病等慢性病。

蕭敦仁表示，國健署過去統計過，因肥胖衍生之慢性病，相關醫療負擔是癌症的兩倍以上，嚴重衝擊醫療經濟。要處理肥胖問題，含糖飲料絕對是重要的一環，關於「糖稅／捐」，國內外都講了很多年，但討論總是卡在實務面，因為要考慮的事情很多，比如含糖飲的定義、課捐的怎麼計算。

蕭敦仁表示，糖捐和菸捐一樣，是一個好的前進方向，值得專家集思廣益。現在除了病態型肥胖有健保給付的治療，更前端、人數眾多的肥胖，都只能靠自己的力量去減肥，很不容易。開徵糖捐有助於塑造健康的環境，其經費可以部分給付於肥胖的治療，預防了肥胖，可省下更多醫療預算，投入其他更棘手的疾病。

過去國健署曾研擬以「健康促進法」授權政府對不健康的產品課健康捐，但國健署社區健康組研究員林真夙表示，衛福部「營養及健康飲食促進法」草案已送行政院，但內容已不包括這部分。國健署認為「糖稅／捐」並非唯一的辦法，目前透過建議產業減糖、要求標示含糖量、推廣每日飲食指南、限定校園不得販售含糖飲等多管齊下，可望達成類似的效果。