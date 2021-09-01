高雄長庚以勢消融治腮腺瘤 免除病患顏面麻痺危險

很多人有長過「豬頭皮」，腮腺發炎痛不可支的經驗，但腮腺長成腫瘤，雖然多屬良性，卻因為傳統手術容易造成顏面神經麻痺，也不可不小心。高雄長庚醫院消融中心2016年起將消融微創手術運用在治療腮腺瘤上，至創約1000例，病人未有不良反應，相關論文成果獲國際期刊登，其中與國際多位腮腺瘤大師共同發表的回顧性文獻，更在國際上被廣泛引用。

高雄一名黃姓司機3年前右耳下方長出雞蛋丁大的腫瘤，他擔心是惡性腫瘤，先自腫瘤科看起，後來確認是良性華生氏腫瘤，不過由於開刀具有顏面麻痺風險，最後他接受高雄長庚醫院消融治療，不到一個小時解決，至今回診都不曾復發，今天他現身說法，很慶幸當年不用動刀，就解決問題。

高雄長庚目前是亞洲地區率先將消融手術運用在腮腺腫瘤的醫院，醫療團隊發表的研究成果更刊登在國際期刊上。放射診斷部醫師林偉哲說，一般腮線瘤約8成為良性，又分混合瘤和華生氏瘤，其中華生氏瘤以老煙槍最容易罹病，發病位置在耳下及下巴間，惡性機率幾乎為零。

臨床上切除腮腺瘤，需全身麻醉，但動刀時需將顏面五個分支神經分出，否則即可能造成嘴歪臉斜，約18%至65%會呈現短期麻痺，但也可能發生永久麻痺，高雄長庚為此開發出消融術，利用超音波導引，從下巴腳腳端避開神經進到腫瘤處消融，消融針通電震動水分子，溫度約到70度，即能破壞腫瘤組織，最後由人體吸收。消融術採局部麻醉即可，可一邊監測病人狀態。

目前使用消融術治療腮腺瘤的病患，傷口不大，術後追蹤也沒復法，且因局部麻醉，恢復快，亦無什麼禁忌。

黃先生說，當時他找上羅盛典醫師，評估需要手術，但他不想動刀，在羅的建議下轉至消融中心接受消融治療，結果妻子去繳個費用回來，他的手術已經完成，到現在三牛沒再復發。