挑好吃文旦有撇步！台南農改場專家把握底寬上尖3原則

秋意日漸濃厚，又到了品嘗文旦的好食機！文旦果肉粒粒晶瑩剔透，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，是國人中秋節不可或缺的應景水果，台南區農業改良場教消費者挑選好吃文旦，以果實油胞細緻、果形底寬上尖、有沉重感品質最優。

外觀及色澤：果實呈黃綠色至淡黃色，果皮油胞分佈均勻、細緻，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。

形狀：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，果肉較豐厚。

重量：不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。