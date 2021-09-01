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挑好吃文旦有撇步！台南農改場專家把握底寬上尖3原則

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南區農改場文旦達人表示，挑選文旦果實油胞細緻、果形底寬上尖呈短三角形者品質最優。圖／取自台南區農改場粉絲頁
台南區農改場文旦達人表示，挑選文旦果實油胞細緻、果形底寬上尖呈短三角形者品質最優。圖／取自台南區農改場粉絲頁

秋意日漸濃厚，又到了品嘗文旦的好食機！文旦果肉粒粒晶瑩剔透，且具有「酸」、「甘」、「甜」的獨特風味及口感，是國人中秋節不可或缺的應景水果，台南區農業改良場教消費者挑選好吃文旦，以果實油胞細緻、果形底寬上尖、有沉重感品質最優。

農改場表示，文旦果實品質受土壤質地、植株樹齡大小及栽培管理等因素影響，消費者除可直接向熟識柚農試吃、購買外，可把握以下選購的撇步：

外觀及色澤：果實呈黃綠色至淡黃色，果皮油胞分佈均勻、細緻，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻。

形狀：挑選果實形狀要勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，果肉較豐厚。

重量：不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。

農改場表示，文旦營養價值高，又富含膳食纖維有助消化，是很好的天然健康食品，屬於少數耐存放、後勁足的國產水果，現正值文旦產期，可多多選購，吃得健康美味，又能做好體內環保。

文旦 農改場 中秋節

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