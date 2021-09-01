戴雙層口罩「耳朵受不了」破皮流湯 專家教減壓三招

防疫意識高，有的人選擇戴上兩層口罩，內層是一般外科款、外層則是布口罩，卻疏忽了負載壓力的「耳朵」正在抗議。一名24歲的女性銀行員，因為工作需要常接觸人群，習慣戴兩層口罩，長時間磨擦下來，束帶與耳朵接觸部位，開始裂開、發炎有熱痛感，甚至流出黃黃的液體，因而求助醫師。

近兩年疫情嚴重，長時間需配戴口罩，不少民眾為耳後破皮找上門。收治個案的開業皮膚科醫師趙昭明說，耳朵多為軟骨，皮膚也較脆弱，口罩帶長期束縛、摩擦，就容易有破皮的狀況。

有3個NG狀況，恐使耳朵破皮加劇。趙昭明說，第一、皮膚較敏感者，如濕疹患者就越容易併發接觸性皮膚炎；再者，尤其是夏天天氣炎，流汗未及時擦乾處置，汗液裡面胺、鈉，會催化傷口發炎。

最後，則是下拉口罩的壞習慣，趙昭明說，許多民眾吃東西，或喝水時，懶得將口罩取下，而是直接把它拉到下巴，不僅增加耳朵摩擦的狀況，反而更容易讓病毒汙染口罩。

小破皮處理其實很簡單，趙指出，常見的抗發炎、外用藥膏即可治療傷口，不建議以人工皮或OK繃黏貼患部，怕傷口悶住潰爛。

即便耳朵破皮還是得繼續戴口罩，他表示，受傷部位若紅腫、疼痛超過三天，要注意反覆發炎的問題，甚至引發蜂窩性組織炎的可能。

有效對抗耳後破皮，趙昭明提供減壓3妙招，他建議，可隨身準備乳液或凡士林，潤滑耳後降低摩擦，忘記攜帶也沒關係，小小一張衛生紙墊在後方，也能發揮功效；另長時間工作的民眾，可以利用上廁所時間，在保持防疫安全前提下，拿下口罩休息一下，舒緩束縛感。