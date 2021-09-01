快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩但心情放不下 桃療提3招避免負面情緒上身

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
衛福部桃園療養院表示，臨床上除了藥物和心理治療以外，也可以透過醫療儀器改善，而且治療方法十分安全。圖／桃園療養院提供
衛福部桃園療養院表示，臨床上除了藥物和心理治療以外，也可以透過醫療儀器改善，而且治療方法十分安全。圖／桃園療養院提供

三級警戒解除滿一個月，衛福部桃園療養院發現有些人因為工作型態、生活習性改變，出現焦慮、恐慌、憂鬱、甚至自律神經失調等症狀，建議民眾可以靠培養興趣、練習腹式呼吸等方式自我排解負面情緒。另外，臨床上除了藥物和心理治療以外，也可以透過醫療儀器改善，而且治療方法十分安全。

桃園療養院表示，新冠肺炎疫情趨緩，民眾生活慢慢回到正軌，但三級警戒影響，有些人擔心染疫，或者生活習慣、工作型態被迫改變，對未來存有不確定感，造成焦慮不安、憂鬱、失眠、甚至自律神經失調等症狀。

桃療臨床心理師謝文菁表示，面對這類壓力和負面情緒困擾，應減少接收過多相關訊息，避免情緒困擾加重。另外，透過閱讀、運動和聽音樂等休閒活動轉移注意力，練習腹式呼吸、放慢呼吸速度，也有助於活化副交感神經和維持自律神經平衡。如果是透過以上方法仍無法緩解負面情緒困擾時，應尋求專業協助。

桃療一般精神科主任詹佳祥表示，焦慮、憂鬱等症狀除了藥物和精神治療外，也可以透電流醫療儀器改善。臨床上，目前有顱磁刺激術(rTMS)或經顱微電流刺激(CES)治療2種方式，均屬非侵入性治療方式，也可以說沒有副作用，是十分安全的治療方式。

詹佳祥指出，顱磁刺激術(rTMS)是利用電流產生的磁場，活化腦部情感中樞神經，藉此改善焦慮不安、失眠等症狀。雖然電流不會經過人體，但磁波還是會讓治療患者有感，臨床上，有患者反映感覺像橡皮筋打在頭皮一樣，但不會很大力，普遍第一次治療的患者會有輕微疼痛或頭暈現象，第二次、第三次就習慣了。

另外，經顱微電流刺激(CES)是以兩耳耳夾連接治療儀器，靠微弱電流重整大腦迴路，達到改善焦慮與失眠的效果，雖然電流經過人體，但電流量十分微弱且可以自己調整，療程的不適感更少。臨床上，患者也反映不適感比顱磁刺激術(rTMS)更少、更無感。

患者 失眠 憂鬱

延伸閱讀

想吐、失眠、手臂麻怎麼辦？醫生曝急救小撇步解決身體不適

綾瀨遙染疫住院　日網友質疑「名人特權」：果然還是能住院

賓士AMG 53動力上身　全新Aston Martin DBX Hybrid測試車首度捕獲！

為救地球！美女上街露胸示威 網見姣好身材暈了：我加入抗爭

相關新聞

120萬張國旅券「限期使用」 交通部：沒用的會重新釋出

行政院即將在10月發放五倍券，交通部加碼推出120萬張國旅券，細節有望在本周出爐。交通部說，目前規畫如果限定期間內沒有使...

打疫苗後檢查保護力…一次600元 醫：沒必要

隨著新冠疫苗到貨增加，愈來愈多國人接種，覆蓋率增加，民眾好奇：「打疫苗後我順利生成中和抗體嗎？已經有保護力了嗎？可以做檢...

想吐、失眠、手臂麻怎麼辦？醫生曝急救小撇步解決身體不適

美國醫生分享幾個簡單的生活良方，讓你在想吐、睡不著或手麻時，能迅速解決問題。

整合設計、製作工作環節 健全幕後生態

山峸製作設計很熱血，數小時的訪談，成員們憂慮產業結構，憂慮同業生計，言談不離「改善工作環境」、「留住產業人才」，衝勁十足。

劇團銜接起現實與理想的差距 持續實驗是信念也是創作動力

採訪當天，風和日麗，也正好是警戒降級的第一日。抵達時，常與僻室合作的編劇陳弘洋幫我開了門，他正在僻室公寓樓下的客廳看奧運轉播，那裡也同時是成員吳子敬、吳靜依、蔡傳仁與羅宥倫的居所。

疫情趨緩但心情放不下 桃療提3招避免負面情緒上身

三級警戒解除滿一個月，衛福部桃園療養院發現有些人因為工作型態、生活習性改變，出現焦慮、恐慌、憂鬱、甚至自律神經失調等症狀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。