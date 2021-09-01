疫情趨緩但心情放不下 桃療提3招避免負面情緒上身

三級警戒解除滿一個月，衛福部桃園療養院發現有些人因為工作型態、生活習性改變，出現焦慮、恐慌、憂鬱、甚至自律神經失調等症狀，建議民眾可以靠培養興趣、練習腹式呼吸等方式自我排解負面情緒。另外，臨床上除了藥物和心理治療以外，也可以透過醫療儀器改善，而且治療方法十分安全。

桃園療養院表示，新冠肺炎疫情趨緩，民眾生活慢慢回到正軌，但三級警戒影響，有些人擔心染疫，或者生活習慣、工作型態被迫改變，對未來存有不確定感，造成焦慮不安、憂鬱、失眠、甚至自律神經失調等症狀。

桃療臨床心理師謝文菁表示，面對這類壓力和負面情緒困擾，應減少接收過多相關訊息，避免情緒困擾加重。另外，透過閱讀、運動和聽音樂等休閒活動轉移注意力，練習腹式呼吸、放慢呼吸速度，也有助於活化副交感神經和維持自律神經平衡。如果是透過以上方法仍無法緩解負面情緒困擾時，應尋求專業協助。

桃療一般精神科主任詹佳祥表示，焦慮、憂鬱等症狀除了藥物和精神治療外，也可以透電流醫療儀器改善。臨床上，目前有顱磁刺激術(rTMS)或經顱微電流刺激(CES)治療2種方式，均屬非侵入性治療方式，也可以說沒有副作用，是十分安全的治療方式。

詹佳祥指出，顱磁刺激術(rTMS)是利用電流產生的磁場，活化腦部情感中樞神經，藉此改善焦慮不安、失眠等症狀。雖然電流不會經過人體，但磁波還是會讓治療患者有感，臨床上，有患者反映感覺像橡皮筋打在頭皮一樣，但不會很大力，普遍第一次治療的患者會有輕微疼痛或頭暈現象，第二次、第三次就習慣了。

另外，經顱微電流刺激(CES)是以兩耳耳夾連接治療儀器，靠微弱電流重整大腦迴路，達到改善焦慮與失眠的效果，雖然電流經過人體，但電流量十分微弱且可以自己調整，療程的不適感更少。臨床上，患者也反映不適感比顱磁刺激術(rTMS)更少、更無感。