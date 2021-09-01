桃園禁廚餘養豬首日 150噸變37.5噸有機肥免費供觀音農使用

防範非洲豬瘟，全國今天起禁用廚餘養豬為期一個月，桃園市2天來清運全市生活廚餘，由清潔隊轉送觀音區泓橋環保科技公司快速醱酵分解變成有機肥料，一車車廚餘停在泓橋廠前十分「壯觀」，該公司董事長張永煬今天下午表示，全市2天運來150噸廚餘，可分解轉化37.5噸有機肥料，可改良農業土質，大大提升農產品產值。

全國防堵非洲豬瘟，政府今天起禁用廚餘養豬，更禁止進入養豬場，全國養豬場總共676家，桃園市養豬場165家、佔24.4%，為全國養豬大市，市府環保局與泓橋環保科技合作，桃園每天生活廚餘186噸，由泓橋環保科技廠分解處理，廠方擔心明天起全市生活廚餘全部出來，該廠勢必加班處理。

張永煬表示，該公司專利酵素科技，可將廚餘快速醱酵處理，經由該廠高溫分解處理，3個小時就可將廚餘轉化為有機肥料（亦稱培養土），平均60噸廚餘可轉化為15噸有機肥料，提供農業土質改良，該廠配合市府需求，一天最大處理產能可達100噸。

該廠將廚餘酵素分解轉化的有機肥料，每公斤2元，相較市售有機肥料、市價每公斤8至16元，價格便宜許多，並可增加各農產品產值三分之一，提供苗栗大湖草莓使用、產量增加2成，大溪稻米增加產量2.5成，並協助新竹縣峨眉鄉農會栽種桶柑，亦與新屋、八德農友合作，張永煬說，他是觀音人，為回饋鄉親，該廠有機肥料，免費提供觀音農友使用。