快訊

新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園禁廚餘養豬首日 150噸變37.5噸有機肥免費供觀音農使用

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
今天起禁用廚餘養豬，桃園市2天來廚餘150噸轉送觀音泓橋環保科技分解變有機肥料，廚餘車隊「壯觀」。記者曾增勳／攝影
今天起禁用廚餘養豬，桃園市2天來廚餘150噸轉送觀音泓橋環保科技分解變有機肥料，廚餘車隊「壯觀」。記者曾增勳／攝影

防範非洲豬瘟，全國今天起禁用廚餘養豬為期一個月，桃園市2天來清運全市生活廚餘，由清潔隊轉送觀音區泓橋環保科技公司快速醱酵分解變成有機肥料，一車車廚餘停在泓橋廠前十分「壯觀」，該公司董事長張永煬今天下午表示，全市2天運來150噸廚餘，可分解轉化37.5噸有機肥料，可改良農業土質，大大提升農產品產值。

全國防堵非洲豬瘟，政府今天起禁用廚餘養豬，更禁止進入養豬場，全國養豬場總共676家，桃園市養豬場165家、佔24.4%，為全國養豬大市，市府環保局與泓橋環保科技合作，桃園每天生活廚餘186噸，由泓橋環保科技廠分解處理，廠方擔心明天起全市生活廚餘全部出來，該廠勢必加班處理。

張永煬表示，該公司專利酵素科技，可將廚餘快速醱酵處理，經由該廠高溫分解處理，3個小時就可將廚餘轉化為有機肥料（亦稱培養土），平均60噸廚餘可轉化為15噸有機肥料，提供農業土質改良，該廠配合市府需求，一天最大處理產能可達100噸。

該廠將廚餘酵素分解轉化的有機肥料，每公斤2元，相較市售有機肥料、市價每公斤8至16元，價格便宜許多，並可增加各農產品產值三分之一，提供苗栗大湖草莓使用、產量增加2成，大溪稻米增加產量2.5成，並協助新竹縣峨眉鄉農會栽種桶柑，亦與新屋、八德農友合作，張永煬說，他是觀音人，為回饋鄉親，該廠有機肥料，免費提供觀音農友使用。

廚餘 非洲豬瘟 桃園

延伸閱讀

今起禁廚餘養豬 屏東堆肥、焚化去化廚餘 防堵非洲豬瘟

今起暫停廚餘養豬1個月 陳吉仲：任何1場都不能淪陷

曾文水庫無人「山豬島」恐淪為防疫漏洞 家畜所：定期抽檢

嘉縣焚化廠用牠來消化廚餘 防堵非洲豬瘟還能當飼料

相關新聞

120萬張國旅券「限期使用」 交通部：沒用的會重新釋出

行政院即將在10月發放五倍券，交通部加碼推出120萬張國旅券，細節有望在本周出爐。交通部說，目前規畫如果限定期間內沒有使...

桃園禁廚餘養豬首日 150噸變37.5噸有機肥免費供觀音農使用

防範非洲豬瘟，全國今天起禁用廚餘養豬為期一個月，桃園市2天來清運全市生活廚餘，由清潔隊轉送觀音區泓橋環保科技公司快速醱酵...

打疫苗後檢查保護力…一次600元 醫：沒必要

隨著新冠疫苗到貨增加，愈來愈多國人接種，覆蓋率增加，民眾好奇：「打疫苗後我順利生成中和抗體嗎？已經有保護力了嗎？可以做檢...

想吐、失眠、手臂麻怎麼辦？醫生曝急救小撇步解決身體不適

美國醫生分享幾個簡單的生活良方，讓你在想吐、睡不著或手麻時，能迅速解決問題。

驚喜製造：謹慎評估市場 行銷、製作專業分工

從《明日俱樂部》到《微醺大飯店》系列，「驚喜製造」這一個「不是劇團的團隊」進入劇場觀眾的購票選擇，更獲得不只有劇場人的熱烈討論。

午後雷陣雨來了！ 8縣市大雨特報 防雷擊強陣風

中央氣象局針對八縣市發布大雨特報。受對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今彰化以南及南投地區有局部大雨發生的機率，請注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。