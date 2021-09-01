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飲料標示多不符 消保處促加強抽查

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
行政院消保處1日公布手搖飲抽查報告，仍有業者有標示不實的狀況。圖為飲料示意圖，非當事店家。（本報資料照）
行政院消保處1日公布手搖飲抽查報告，仍有業者有標示不實的狀況。圖為飲料示意圖，非當事店家。（本報資料照）

「許多飲料標示含糖及熱量與實際狀況不符，呼籲衛福部要加強抽查。」行政院消保處1日公布抽查飲料標示與產地結果，結果發現有7家總熱量與糖量標示不實、2家其它標示不符規定。對此，食藥署官員表示已針對這些違規案件裁罰36萬元，並要求業者加強揭露資訊。消保處則呼籲加強稽查，消費者也要慎選飲料。

行政院消保官葉明圳表示，根據他們抽查全國22縣市、61家業者，針對「總糖量與總熱量」與「其它標示」的抽查結果，發現雖然多數業者符合規定，但仍有7家標示不實，2家標示不符規定，其中桃園ATT的老虎堂違規狀況最嚴重，不只熱量與實際不符，產地也沒有完整標示。

簡任消保官王德明補充說明，雖然多數業者合格，但他們以「500ml以上、全糖全冰」的同樣標準檢驗下，不同業者的含糖量卻可以差到將近1倍，每100ml中含糖量從5.26克到9.67克都有，因此他呼籲消費者喝飲料前，要看清楚含糖量與標示，再進行選擇。

對此，食藥署說明，相關案件已經按照《食安法》第25條與28條進行裁罰，總共已經裁處36萬元。有媒體質疑，很多飲料的含糖量已經超過國人每日攝取所需，食藥署是否會立法限制飲料含糖量？食藥署僅表示，民眾有自由選擇飲料的的權利，因此食藥署只會督促業者加強資訊揭露。

消保處則呼籲衛福部等相關部會要加強抽查，以及與地方衛生局的溝通。他們也提醒消費者為避免攝取過多熱量與糖類，導致危害身體健康，建議購買現調飲料時選擇低熱量、低糖飲料，並養成多喝開水的習慣。此次調查中，萬波島嶼紅茶、一方水果茶、丹丹漢堡等知名連鎖店也有標示與實際不符的狀況。

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食藥署 行政院

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