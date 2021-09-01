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影／桃園機場建設邁入新紀元 第3航廈首支鋼柱組立

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導
桃園機場公司總經理但昭璧（左）見證第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司總經理但昭璧（左）見證第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影

總經費高達956點81億元的桃園機場第3航廈建設計畫，1日上午組立第1支鋼柱，加上8月30日機電標決標，象徵第3航廈工程邁入全面啟動的新紀元，預計2024年至2026年分3個階段完工，提供優質的空運服務，提升桃園機場及國家整體競爭力。

由三星與榮工團隊聯合承攬的第3航廈土建工程，1日上午10時25分執行第1支鋼柱的組立作業，桃園機場公司總經理但昭璧、副總經理范孝倫等主管至工地現場實地了解作業情形。

但昭璧總經理指出，第3航廈區分為12個標案，總預算956點81億元，單航廈主體土建標預算就有572點34億元；機場公司克服原物料成本上漲、專業勞動力短缺及疫情期間外國技師入境不易等困難，3月30日完成土建標、8月30日完成機電標的決標作業，代表第3航廈關鍵核心工程項目已經全面啟動。桃園機場公司感謝各界支持，將與各承攬團隊共同努力如期、如質完工。

但昭璧總經理表示，第3航廈的基礎工程早在2017年時已經展開，已經把所有該準備的工程做完了，現在展開的是接續基礎工程，繼續往上蓋航廈主體，航廈主體預計在2025年完工，然後經過半年的試運轉之後正式啟用。

各位現在看到的黑色的那一棟建築物就是以後的捷運站，我們在基礎工程裡面，接下來就是主體工程繼續向上發展。

桃園機場第3航廈規劃案包括，主體航廈建築東西長414公尺、南北寬242公尺，總樓地板面積58萬平方公尺，為地上4層、地下3層的建築設計。設計可滿足年旅客量4500萬人次入出境需要，其中直接與T3連接的南北廊廳可服務2000萬人次，未來新增之遠端衛星登機廊廳再增加旅客量2500萬人次，加上現有第1航廈1500萬人次及第2航廈2200萬人次，可滿足2040年旅客量8200萬人次旅運需求目標。

第3航廈預計分3階段完工，2024年完成北登機廊廳，2025年完成航廈主體，2026年完成南登機廊廳建設，全部完工營運。

桃園機場公司第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司總經理但昭璧（左5）、副總經理范孝倫(左3）、榮工工程公司總經理黃維焄（左4）等人，與三星/榮工團隊共同見證第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司總經理但昭璧（左5）、副總經理范孝倫(左3）、榮工工程公司總經理黃維焄（左4）等人，與三星/榮工團隊共同見證第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影
桃園機場公司第3航廈工程組立首支鋼柱的歷史時刻。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 建築

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