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萬人迷王光輝過世 專家：肝癌高危險群應定期篩檢
前兄弟象總教練、有「萬人迷」之稱的王光輝前天癌逝，王光輝去年確診肝癌末期，肝癌初期無症狀，當出現腹脹腹痛、疲倦、食慾不振、黃疸、腹水等症狀時往往已是肝癌晚期，醫師提醒高危險群應定期篩檢，才能早期發現早期治療。
衛福部南投醫院院長洪弘昌是肝膽腸胃科專家，他說，癌症連續39年國人十大死因之首，肝癌為癌症死亡率第2位，患者早期通常沒有症狀，易被忽略，被發現時大多已是晚期，肝癌因此稱為「沉默殺手」。不過醫學進步，肝癌治療多元，晚期病人仍可獲得不錯的治療成效，別輕言放棄。
洪弘昌說，慢性B、C型肝炎、肝硬化、酗酒、代謝性疾病、長期攝入黃麴毒素及肝癌家族史等皆是肝癌的危險因子。高危險群可以透過定期返診，利用腹部超音波掃描、血液檢查（甲型胎兒球蛋白）來篩檢肝癌。醫師也會視病人情況安排其他影像學檢查，例如核磁共振、電腦斷層或者血管攝影，早期發現、早期治療。
手術切除是目前最主要及有效的肝癌治療方式，不過並非每個患者都適合手術治療。不適合開刀時，會依個人的病情及腫瘤的狀況來安排射頻燒灼、動脈栓塞、藥物注射、肝臟移植等治療方式。
洪弘昌也提醒平時應規律運動、控制體重、不飲酒、不熬夜、注意營養均衡攝取，減輕肝臟的負擔。
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