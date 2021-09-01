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遠傳攜手AsiaYo訂房網推「出國上網、隔離娛樂、防疫訂房」大禮包

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
即日起至10月31日透過AsiaYo防疫旅館頁面提供的專屬優惠連結，即可享遠傳電信漫遊吃到飽優惠金100元或是遠遊卡88折優惠。圖／遠傳電信提供
即日起至10月31日透過AsiaYo防疫旅館頁面提供的專屬優惠連結，即可享遠傳電信漫遊吃到飽優惠金100元或是遠遊卡88折優惠。圖／遠傳電信提供

國內疫情逐漸趨緩，遠傳電信觀察近3個月國外漫遊使用人次已攀升近3成，可見國人出國需求增加，其中不乏商務人士及赴海外求學的青年學子。遠傳攜手國內訂房網站AsiaYo推出防疫大禮包優惠，即日起至10月31日訂購防疫旅館且入住，即可享遠傳出國上網優惠金、AsiaYo防疫旅館折扣金及遠傳friDay影音14天體驗優惠序號，讓消費者從出國旅遊到返國隔離，都能輕鬆完成、安心防疫。

即日起至10月31日活動期間透過AsiaYo防疫旅館頁面提供的專屬優惠連結，即可享遠傳電信漫遊吃到飽優惠金100元或是遠遊卡88折優惠，出國在外也能隨時與親友報平安。對於近期熱門的國家如美國、大陸、帛琉等地，遠傳祭出一系列期間限定優惠。美國30天漫遊上網22GB千元有找、再加碼送2GB，亞洲輕量包中國型2GB同樣享加碼2GB，購買帛琉定量包的用戶則有機會抽中千元旅遊金。

10月31日前訂購 AsiaYo訂房網且成功入住，即贈遠傳friDay影音14天體驗優惠序號，不論是好萊塢新片或同步日、韓跟播戲劇通通有，全球熱潮電影《鬼滅之刃劇場版 無線列車篇》、紅遍全球的韓國天團的成軍紀實《BTS崛起傳奇》，和榮獲奧斯卡三項大獎肯定的《夢想之地》，還有最新獨家跟播韓劇《惡魔法官》、《紅天機》和日本收視強檔《TOKYO MER: Mobile Emergency Room行動急診室》等。

遠傳電信為特別與AsiaYo推出用戶專屬防疫旅館折扣金優惠。遠傳用戶在活動期間，透過遠傳官網提供的專屬折扣碼，至AsiaYo App預訂防疫旅館，滿額30,000元或66,000元，最高可享1,500元折扣金，結帳輸入折扣碼即可現折，省荷包之餘也提供了豐富多樣的房型選擇。

遠傳電信攜手AsiaYo訂房網，即日起至10月31日推出國上網、隔離娛樂、防疫訂房大禮包。圖／遠傳電信提供
遠傳電信攜手AsiaYo訂房網，即日起至10月31日推出國上網、隔離娛樂、防疫訂房大禮包。圖／遠傳電信提供
防疫訂房享優惠，即日起至10月31日遠傳用戶可享專屬AsiaYo防疫旅館折扣金。圖／遠傳電信提供
防疫訂房享優惠，即日起至10月31日遠傳用戶可享專屬AsiaYo防疫旅館折扣金。圖／遠傳電信提供

防疫旅館 帛琉

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