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潛水、爬山後頻血尿 醫：當心是多囊腎警訊

中央社 / 台北1日電

潛水、爬山是許多民眾喜愛的運動，但若運動後老是出現血尿，就得當心「多囊腎」上身。醫師提醒，高血壓、腰痛、血尿、泌尿道感染、腎結石是多囊腎常見症狀，置之不理恐洗腎

輔大醫院腎臟科醫師、中華民國多囊腎腎友協會理事長高芷華今天表示，多囊腎是一種遺傳性疾病，有50%機會遺傳給下一代，另有部分為自發性，未來也可能遺傳給下一代 ；一旦發病，腎臟就會異常增生大量囊腫，造成腎功能快速下降，步入洗腎宿命。

高雄醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃道揚說，多囊腎發病初期幾乎沒症狀，但只要腎臟囊腫進入快速生長期後，就會開始出現高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石等5大症狀，甚至引發全身性併發症。

高芷華指出，多囊腎有3大高風險族群，包括有家族病史、腎臟有囊腫以及洗腎者，據統計，國內9萬2000多名洗腎患者當中，就有約3%、2700多人是多囊腎搞鬼。值得注意的是，當腎臟受損，血壓調節功能就會降低，超過半數患者不到30歲就出現高血壓，更有5%到10%機率發生腦出血。

高芷華說，正因這類患者具有容易增生囊腫的體質，不只腎會出現囊腫，肝臟、肺臟等都可能爬滿密密麻麻的水泡，血管也比常人脆弱，尤其容易發生心血管併發症，有些患者因中風就醫，才意外確診為多囊腎。

熱愛激烈運動、極限運動的民眾運動完後，若經常出現血尿，也是一大警訊。高芷華說，多囊腎患者因血管脆弱，進行激烈運動如高空彈跳、長時間騎腳踏車或壓力差大的潛水、登山等運動，也可能導致水泡破裂，出現血尿症狀，務必早點就醫診斷。

高芷華指出，早年多囊腎幾乎無藥可治，患者只能透過多喝水、少鹽份、少蛋白質的飲食，延緩病情惡化，嚴重影響患者生活品質，所幸近年已有口服藥物問世，可望大幅提升治療積極度。

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