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成大自行開發防疫App 所有防疫相關一鍵搞定

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App。圖／成大提供
成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App。圖／成大提供

成大今天發表自行研發的「成大資訊公告平台」App，整合目前所有防疫相關資訊，讓下載者在疫情之下能夠一機搞定、暢行無阻，系統最大特點是整合大數據的健康風險評估燈號，未來評量有沒有染疫風險不再是只有量體溫。

這套系統是由有公衛背景的成大校長蘇慧貞領軍校內的專家，共同開發，她表示，去年疫情期間，國內觀測到確診者嗅覺異常的第一個個案，就是在成大，隨著病毒不斷地變異，確診者症狀也有變化，成大最強的就是有許多醫療專業人員，會隨時把這些變化放進App系統裡，使風險評估相對確實。

下載App者可以每日填寫相關症狀，由系統協助評估，將染疫風險分為綠、藍、黃﹑橘、紫、紅燈，6種燈號，如果有確診可能，系統就會透過手機簡訊提醒前往做篩檢，而在回報篩檢結果後，並啟動接觸者的通知。

成大表示，學校結合公共衛生、醫療護理、資訊工程、數據分析等共創團隊，聯手打造「成大資訊公告平台（NCKU announcement platform, KUAP）」手機應用軟體。

此App的最大特點在於整合相關防疫系統，讓使用者操作單一，包括每日症狀與體溫紀錄、校園門禁刷卡系統、開學或年節返校健康關懷問卷、醫院QR Code篩檢通報、建築物及空間QR code足跡登錄。

還可以互掃「個人條碼」記錄人與人的互動，幫助使用者更加了解跟哪些人接觸，也可上傳PCR及快篩結果、疫苗接種證明，相較於全球現有防疫APP，不但全方位整合各項防疫措施，還增加染疫風險評估的燈號判讀，也改善現今各項防疫措施與登錄系統分散、缺乏整合的問題。

成大副校長李俊璋表示，目前雖然沒有強制學校裡的教職員工及學生下載App，但是包括宿舍、實驗室等，都必須要出示App的綠燈才可以通行，而系統也歡迎其他的學校技術移轉，開發自己校內的通行App，同時民間也可以參與進來，例如商家可要求下載App顯示綠燈才能夠進入。而學校在10月初將復辦全大運，也會要求教練選手要以綠燈作為通行的依據。

李俊璋表示，在保護個資的情況下， App會根據GPS記錄使用者的所有足跡，一旦校園內有確診者，會比疫情指揮中心更快的交叉比對出接觸者，也比現行有掃QR Code實聯制提供的足跡更為完整。

他表示，系統甚至把1922疫苗注射平台也都納入，可以直接在App裡預約注射，未來更可以把學生證、畢業證書等學校內的其他文件通通都納入。

成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App。記者修瑞瑩／攝影
成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App。記者修瑞瑩／攝影
成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App。記者修瑞瑩／攝影
成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App。記者修瑞瑩／攝影
成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App，可以透過手機互掃，記錄雙方的接觸。記者修瑞瑩／攝影
成大校長蘇慧貞今天公布學校自行研發的資訊公告平台App，可以透過手機互掃，記錄雙方的接觸。記者修瑞瑩／攝影

成大 疫情 疫苗

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