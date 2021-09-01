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年輕人高血壓別輕忽！患多囊腎52歲得洗腎染新冠恐致死

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
9月4日為世界多囊腎關注日，臺中榮民總醫院內科部腎臟科主任陳呈旭（左起）、天主教輔仁大學附設醫院腎臟科醫師暨中華民國多囊腎腎友協會理事長高芷華、國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃道揚，呼籲民眾應提高警覺。圖／中華民國多囊腎腎友協會提供
9月4日為世界多囊腎關注日，臺中榮民總醫院內科部腎臟科主任陳呈旭（左起）、天主教輔仁大學附設醫院腎臟科醫師暨中華民國多囊腎腎友協會理事長高芷華、國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃道揚，呼籲民眾應提高警覺。圖／中華民國多囊腎腎友協會提供

年紀輕輕出現高血壓，恐是「多囊腎」來惹禍！根據統計，目前全台9.2萬洗腎人口，大多以為是糖尿病、或飲食習慣引起，不過醫師指出，有2至3%洗腎病患罹患「多囊腎」遺傳疾病，常出現高血壓、腰部疼痛、血尿等症狀，若多囊腎患者感染新冠肺炎，恐因腎功能驟降引起重症與死亡。

中華民國多囊腎腎友協會理事長、天主教輔仁大學附設醫院腎臟科醫師高芷華表示，多囊腎正式名稱為「自體顯性多囊性腎臟病」，又稱泡泡腎或PKD，為一種慢性腎臟病，有九成原因來自遺傳，男女遺傳機率相同，只要父母有一人患病，自己就有五成機率罹病，且未來一定會發病。

高芷華指出，多囊腎患者發病後進入病程，腎臟上會長出充滿體液、無功能的囊腫，就是俗稱的「水泡」，以平均每年超過5%速度變多變大，可能膨脹到正常腎臟的20倍。她表示，一般正常腎臟約12公分，有些較小約9.5公分，多囊腎患者可能變大到20公分，造成腎功能下降，相較一般慢性腎臟病患平均67.3歲才洗腎，多囊腎病友約52歲就洗腎，足足提早了15年。

國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃道揚表示，多囊腎發病初期大多無症狀，但腎臟囊腫進入快速生長期後，會出現高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石等五大症狀，一旦腎臟受損，血壓調節功能就會降低，超過五成患者不到30歲就會出現高血壓，若沒有及時控制，有5至10%機率出現腦出血。

黃道揚說，巨大如「橄欖球」的腎臟，可能壓迫腹腔器官，導致長期腰痛，若擠壓到胃會降低食慾，營養不良引發肌少症。若囊腫破掉導致血尿、泌尿道感染，囊腫甚至會阻礙排尿，引發腎結石，他強調，多囊腎不僅衝擊腎功能，還會引起全身併發症，導致腦中風或死亡。建議若出現以上五症狀，應進行影像、血液、尿液、基因等四種檢查，特別是有家族史、腎臟有囊腫者或洗腎者等三類為高風險族群，須至腎臟科進一步檢查。

台中榮民總醫院內科部腎臟科主任陳呈旭指出，多囊腎患者擔心將疾病基因遺傳下一代，中斷結婚或生子計畫，若年輕就開始洗腎，也會影響工作表現及生活，更有六成的患者陷入憂鬱。他表示，目前有口服藥物可抑制腎臟囊腫增長，有助於守住腎功能，延後洗腎時機點。有些患者服藥後會頻尿，多半可在服藥2至3周後習慣，也建議可早起服藥，延長最後一次服藥與睡眠間隔，解決夜間頻尿問題。

一名44歲胡先生，22歲時確診多囊腎，阿嬤與父親皆為多囊腎患者，阿嬤發病後，因當時洗腎技術不普及，40歲因腎臟衰竭過世，父親則是52歲開始洗腎，61歲出現包囊性腹膜硬化症罕見副作用，69歲離世。目前胡先生透過藥物控制，治療2年半病況穩定。

高芷華提醒，感染新冠肺炎後，人體可能會發生細胞激素風暴，導致全身器官受傷害，多囊腎患者本身腎功能不佳，若不幸感染新冠肺炎，恐因腎功能驟降，引起重症或死亡，提醒患者疫務必主動打疫苗，平時也要穩定服藥、積極回診、多喝水，選擇低鹽飲食，降低血壓及腎臟負擔，控制血壓、血糖、血脂，避免激烈運動或撞擊腰部。

響應世界多囊腎關注日，醫師親授「543」口訣，呼籲民眾提高警覺。圖／中華民國多囊腎腎友協會提供
響應世界多囊腎關注日，醫師親授「543」口訣，呼籲民眾提高警覺。圖／中華民國多囊腎腎友協會提供

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