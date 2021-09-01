年輕人高血壓別輕忽！患多囊腎52歲得洗腎染新冠恐致死

年紀輕輕出現高血壓，恐是「多囊腎」來惹禍！根據統計，目前全台9.2萬洗腎人口，大多以為是糖尿病、或飲食習慣引起，不過醫師指出，有2至3%洗腎病患罹患「多囊腎」遺傳疾病，常出現高血壓、腰部疼痛、血尿等症狀，若多囊腎患者感染新冠肺炎，恐因腎功能驟降引起重症與死亡。

中華民國多囊腎腎友協會理事長、天主教輔仁大學附設醫院腎臟科醫師高芷華表示，多囊腎正式名稱為「自體顯性多囊性腎臟病」，又稱泡泡腎或PKD，為一種慢性腎臟病，有九成原因來自遺傳，男女遺傳機率相同，只要父母有一人患病，自己就有五成機率罹病，且未來一定會發病。

高芷華指出，多囊腎患者發病後進入病程，腎臟上會長出充滿體液、無功能的囊腫，就是俗稱的「水泡」，以平均每年超過5%速度變多變大，可能膨脹到正常腎臟的20倍。她表示，一般正常腎臟約12公分，有些較小約9.5公分，多囊腎患者可能變大到20公分，造成腎功能下降，相較一般慢性腎臟病患平均67.3歲才洗腎，多囊腎病友約52歲就洗腎，足足提早了15年。

國家衛生研究院暨高雄醫學大學附設醫院腎臟科醫師黃道揚表示，多囊腎發病初期大多無症狀，但腎臟囊腫進入快速生長期後，會出現高血壓、腰部疼痛、血尿、泌尿道感染、腎結石等五大症狀，一旦腎臟受損，血壓調節功能就會降低，超過五成患者不到30歲就會出現高血壓，若沒有及時控制，有5至10%機率出現腦出血。

黃道揚說，巨大如「橄欖球」的腎臟，可能壓迫腹腔器官，導致長期腰痛，若擠壓到胃會降低食慾，營養不良引發肌少症。若囊腫破掉導致血尿、泌尿道感染，囊腫甚至會阻礙排尿，引發腎結石，他強調，多囊腎不僅衝擊腎功能，還會引起全身併發症，導致腦中風或死亡。建議若出現以上五症狀，應進行影像、血液、尿液、基因等四種檢查，特別是有家族史、腎臟有囊腫者或洗腎者等三類為高風險族群，須至腎臟科進一步檢查。

台中榮民總醫院內科部腎臟科主任陳呈旭指出，多囊腎患者擔心將疾病基因遺傳下一代，中斷結婚或生子計畫，若年輕就開始洗腎，也會影響工作表現及生活，更有六成的患者陷入憂鬱。他表示，目前有口服藥物可抑制腎臟囊腫增長，有助於守住腎功能，延後洗腎時機點。有些患者服藥後會頻尿，多半可在服藥2至3周後習慣，也建議可早起服藥，延長最後一次服藥與睡眠間隔，解決夜間頻尿問題。

一名44歲胡先生，22歲時確診多囊腎，阿嬤與父親皆為多囊腎患者，阿嬤發病後，因當時洗腎技術不普及，40歲因腎臟衰竭過世，父親則是52歲開始洗腎，61歲出現包囊性腹膜硬化症罕見副作用，69歲離世。目前胡先生透過藥物控制，治療2年半病況穩定。