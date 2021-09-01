影／公總新書見證75年監理歷史 金馬號回憶湧現

交通部公路總局猶如公路牧羊人，75年來兢兢業業地維護著這座島嶼的人、車、路、業運作順暢，也為提供安全、便利的運輸環境持續把關。為讓社會大眾瞭解監理運輸服務與行車安全及日常生活關聯性，公路總局與天下雜誌合作出版《牧路》一書，從民生需求角度切入，以專題、微科普方式，透由故事述說的筆觸，呈現與民眾行的安全連結，以及同仁承擔的責任、使命與對國家、社會的貢獻。

今天上午10時公路總局舉辦《牧路》新書發表會，由交通部公路總局局長許鉦漳，與交通部政務次長（前公路總局局長）陳彥伯、天下雜誌董事長吳迎春及監理運輸領域的先進，共同見證台灣監理運輸歷史與發展過程點滴。

公路總局說，該書紀錄公總攜手台灣走過半個多世紀的監理、運輸歷程，演繹公路牧羊人的誕生、搭乘金馬號的回憶、監理與運輸服務的變革、幸福巴士走入偏鄉維護行的正義、導入使用者經驗與數位科技，創造智慧監理與公運美學等豐富內容，並藉由對運輸、監理業務的介紹，讓閱聽大眾能瞭解自身相關權益，也清楚貨暢其流、人暢其行的背後，是多少前人的智慧與努力、今人的打拼與創新，以及交通安全、一步不讓的堅持，所累積出來的成果。

許鉦漳說，人車路業是業務，找相關退休同仁、參與的人，告訴外界其中點點滴滴，書中紀錄辛苦的、有趣的、感動的地方，這也是出書的起心動念。

陳彥伯說，公路監理隨著科技進步，相關服務也有很大改變跟改善。監理業務是每個人的日常，跟日常有關要做好就是要用心，就可以找到感動元素，提供民眾有感服務。他也說，希望未來75年可以秉持這樣的精神，提供讓人感到幸福的服務。