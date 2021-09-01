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百大寵物醫師票選起跑 照顧寵物獸醫該具備這些條件

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
獸醫內科醫學會與台灣貓科醫學會正舉辦「百大寵物醫師票選」活動。圖／台灣貓科醫學會提供
獸醫內科醫學會與台灣貓科醫學會正舉辦「百大寵物醫師票選」活動。圖／台灣貓科醫學會提供

誰是您心目中最推薦的寵物醫師？獸醫內科醫學會與台灣貓科醫學會正舉辦「百大寵物醫師票選」活動，不僅有學會推薦，同時也有民眾票選，學會表示，獸醫師除了專業能力外，還包括肩負社會責任，票選出的獸醫名單，也可提供飼主參考。

台灣貓科醫學會副理事長翁浚岳表示，全台約有5000多名獸醫師，其中，只要在台灣執業的小動物醫師都可以參加票選活動。過去人醫有百大良醫介紹，因此提出一個構想，也可以運用在獸醫上，票選選出的獸醫名單，可以提供小動物醫療時，飼主選擇獸醫的參考。

他表示，學會認為好的獸醫師，專業程度依定要足夠，醫術達到一定層級，同時也多參與國際事務，學會也會提供名單，這些餐與的獸醫師，每年都會進行獸醫新枝、新技術的再教育，讓獸醫更新診斷技術與設備，可以讓毛小孩得到更好、更新的醫療照護，這些醫師也會在推薦名單內，當然，獸醫界也有人氣王，有些獸醫也有許多廣大粉絲，也可以來投票，凸顯獸醫師人氣。

翁浚岳表示，除了專業以外，他認為好的獸醫師應該負擔社會責任，必須著墨於飼主衛教工作、公共衛生議題，包括人畜共通傳染病等；現在時代已經不同了，飼養寵物，不再是早年只要餵養就好，現在應該以照顧家人的方式對待，不能不養了就隨意丟棄，不能以自我情感投射，忽略了現階段許多疫病為害，公共衛生議題應該更被重視，這是獸醫師必須跟飼主衛教說明的地方，也為防疫盡心力。

獸醫師 寵物

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