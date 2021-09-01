想吐、失眠、手臂麻怎麼辦？醫生曝急救小撇步解決身體不適

美國醫生揚（Anthony Youn）26日分享幾個簡單的生活良方，讓你在想吐、睡不著或手麻時，能迅速解決問題。

揚首先提到想吐時，「只要聞一下酒精棉片就能止住噁心感」表示醫護人員平常都用這個方法幫患者緩解不適。

而如果有睡眠障礙，揚說可以試著「在睡前吃一勺花生醬，因為當中含有助眠的色氨酸（Tryptophan）。」美國醫療保健網站webmd.com指出，色氨酸能在體內產生血清素及褪黑激素，幫助人們調節睡眠模式。

揚表示如果手臂感到麻麻的，可以試著「左右搖晃頭部數次」。因為這麼做能放送脖子，緩解手臂痠痛感。

揚給壓力過大的人們的建議是：「閉上眼睛，吸氣數到4，然後呼氣數到8。」重複做幾次後身心會感覺比較舒適。