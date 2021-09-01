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120萬張國旅券「限期使用」 交通部：沒用的會重新釋出
行政院即將在10月發放五倍券，交通部加碼推出120萬張國旅券，細節有望在本周出爐。交通部說，目前規畫如果限定期間內沒有使用完畢，會再重新釋出。
交通部政務次長陳彥伯今天出席「牧路-75年，守護島嶼的路行者」新書發表會，會後接受媒體聯訪時表示，國旅券目前有兩個方向。一是有關國旅券120萬張給民眾抽籤，有12億預算，適用範圍跟觀光產業有關，舉凡旅行、旅宿、遊樂業等，都可以使用，在預約平台預約即可。
不過陳彥伯透露，中籤一定期間內要使用，以促進消費，如果過了期限還有沒有使用的券，會再次拿出來抽。原則用QR-code線上消費，線上扣款之後，業者可在一周後透過線上交易方式，拿到匯款到帳戶的錢。
他說，國旅券目前使用期限規畫跟振興券一致，可用到明年4月30日止，但中獎後有一定期限，至於使用期限是多久，正由觀光局規畫中，可能規定3個月、半年或是其他期限，沒使用會收回來。
他說，一開始120萬張一次釋出，希望大家趕快用，促進產業發展，一定期間沒有用，線上可看到，沒用的會重新公告釋出。
至於團遊、組團部份，觀光局日前已宣布，激勵金從8億加碼到11億。陳彥伯說，15人就算成團，促進振興旅遊，勵金每團150000到20000元。
陳彥伯強調，只要細節出來趕快讓民眾知道，也可能會用懶人包方式，讓外界更好懂。細節最快本周出爐。
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