快訊

再等一下！首批BNT疫苗因班機延遲 預計明早七點半抵台

王永慶過世13年後 國內527.9億遺產終於分配完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

120萬張國旅券「限期使用」 交通部：沒用的會重新釋出

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國旅券將隨著振興券發行。聯合報系資料照
國旅券將隨著振興券發行。聯合報系資料照

行政院即將在10月發放五倍券，交通部加碼推出120萬張國旅券，細節有望在本周出爐。交通部說，目前規畫如果限定期間內沒有使用完畢，會再重新釋出。

交通部政務次長陳彥伯今天出席「牧路-75年，守護島嶼的路行者」新書發表會，會後接受媒體聯訪時表示，國旅券目前有兩個方向。一是有關國旅券120萬張給民眾抽籤，有12億預算，適用範圍跟觀光產業有關，舉凡旅行、旅宿、遊樂業等，都可以使用，在預約平台預約即可。

不過陳彥伯透露，中籤一定期間內要使用，以促進消費，如果過了期限還有沒有使用的券，會再次拿出來抽。原則用QR-code線上消費，線上扣款之後，業者可在一周後透過線上交易方式，拿到匯款到帳戶的錢。

他說，國旅券目前使用期限規畫跟振興券一致，可用到明年4月30日止，但中獎後有一定期限，至於使用期限是多久，正由觀光局規畫中，可能規定3個月、半年或是其他期限，沒使用會收回來。

他說，一開始120萬張一次釋出，希望大家趕快用，促進產業發展，一定期間沒有用，線上可看到，沒用的會重新公告釋出。

至於團遊、組團部份，觀光局日前已宣布，激勵金從8億加碼到11億。陳彥伯說，15人就算成團，促進振興旅遊，勵金每團150000到20000元。

陳彥伯強調，只要細節出來趕快讓民眾知道，也可能會用懶人包方式，讓外界更好懂。細節最快本周出爐。

交通部政務次長陳彥伯。記者曹悅華／攝影
交通部政務次長陳彥伯。記者曹悅華／攝影

陳彥伯 觀光局

延伸閱讀

學生交通事故頻傳 交部：無照駕駛嚴重學校擬連坐研習

台北六福萬怡酒店傳轉做防疫旅館 10月起全面暫停訂房

交通部狂砸百億仍抵不過疫情 去年國旅消費「負成長」

今年車禍死亡率增加　新北市盼盡快重啟區間測速

相關新聞

台彩中秋雙十加碼逾8.4億 大樂透加碼168組百萬獎金

台彩今宣布，今年擴大舉辦中秋加碼，加碼總獎金高達8.4億元，期間跨越中秋及雙十兩大節慶，加碼遊戲囊括威力彩、大樂透、BI...

120萬張國旅券「限期使用」 交通部：沒用的會重新釋出

行政院即將在10月發放五倍券，交通部加碼推出120萬張國旅券，細節有望在本周出爐。交通部說，目前規畫如果限定期間內沒有使...

打疫苗後檢查保護力…一次600元 醫：沒必要

隨著新冠疫苗到貨增加，愈來愈多國人接種，覆蓋率增加，民眾好奇：「打疫苗後我順利生成中和抗體嗎？已經有保護力了嗎？可以做檢...

中秋連假「這些時段」國5恐塞爆 行車時間暴增7倍

近期新冠肺炎疫情趨緩，交通部高速公路局說，國道交通量逐漸恢復正常，周六、日尖峰時段國5已有壅塞情形，研判中秋節連假期間國...

永信抗生素出包 食藥署回收200萬顆

抗生素出包！永信藥品生產的「適汎黴素膠囊」被發現有不同的藥品混入，疑為產線未清乾淨所致。衛福部食藥署要求廠商9月16日前...

百大寵物醫師票選起跑 照顧寵物獸醫該具備這些條件

誰是您心目中最推薦的寵物醫師？獸醫內科醫學會與台灣貓科醫學會正舉辦「百大寵物醫師票選」活動，不僅有學會推薦，同時也有民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。