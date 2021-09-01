消保處抽查全台手搖杯 1成糖量熱量標示不合格

手搖杯飲料深受年輕族群喜愛，但現場調製飲料的熱量及糖含量卻讓消費者疑慮，行政院消保處為為保護民眾健康及知的權利，與食藥署合作，於國內各縣市實體店面合計採樣61件現場調製飲料，檢測糖量與熱量與標示。消保處表示，計7家「總糖量及總熱量」標示不符規定，4家「其他現場標示」不符規定，共計開罰36萬。

消保處表示，檢驗總糖量及總熱量標示值相符性，7件不符合規定；其中5件標示不實，2件未標示總糖量。現場標示中4件不符規定，其中2件原料原產地標示不實、2件未標示原料原產地。

衛福部食藥署南區中心副主任蔡佳芬表示，未依規定標示者，違反食安法規定，處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示不實者，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。此次共計開罰36萬

消保處提醒消費者為避免攝取過多的熱量及糖類致危害身體健康，消費者購買現調飲料時，可參考店家提供資訊(標示)，選擇低熱量、少糖或無糖等飲料為宜。此外，多喝水可消暑且有利代謝循環，建議國人養成每天至少喝6-8杯的白開水（每杯240ml）的好習慣，取代含糖飲料，可避免過多熱量攝取，並應分次喝、慢慢喝，尤其從事戶外活動時，更應隨時補充水分以預防中暑或脫水。