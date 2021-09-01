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他是醫師也是癲癇患者 努力找尋人生亮光獲金燈獎

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
周孟樂（上排中）獲得第13屆亞洲及大洋洲癲癇大會「金燈獎」及第34屆國際癲癇大會「國際金燈獎」。圖／台灣癲癇之友協會提供
周孟樂（上排中）獲得第13屆亞洲及大洋洲癲癇大會「金燈獎」及第34屆國際癲癇大會「國際金燈獎」。圖／台灣癲癇之友協會提供

即使飽受疾病之苦，也要活出自己的人生。為鼓勵癲癇患者能努力與疾病共存，國際舉辦第13屆亞洲及大洋洲癲癇大會「金燈獎」及第34屆國際癲癇大會「國際金燈獎」。台灣癲癇之友協會推薦甫擔任神經科住院醫師的周孟樂參與，獲得兩項獎項的殊榮。今周孟樂將代表台灣病友，透過國際視訊，分享與癲癇相處的經歷。

高中二年級時，周孟樂第一次癲癇發作，爾後陸續在家中、學校、補習班、考場發作。每一次發作前幾秒，周孟樂必須要承受氣管痙攣窒息感，讓他深感恐懼，而每一次突如其來的症狀，也讓他的生活飽受挫折，只要身體開始出現風吹草動，他都擔心「又要發作了」，每天處於擔心受怕的狀態之中。

但癲癇並未讓他對人生卻步，也因為癲癇，讓他決心從事醫療工作。他努力學習，考取成大醫學系，透過認識醫學知識，更了解自己的疾病。在校期間，並沒有因為過去對癲癇發作的恐懼，放棄與人之間的相處，積極參與系上的事務，還擔任校內白袍典禮的總召，以優異的成績畢業。他克服癲癇疾病帶來的挫折，透過藥物治療、突破重重障礙成為神經科住院醫師。

周孟樂獲得第十三屆亞洲及大洋洲癲癇大會金燈獎後，再度獲得國際癲癇局的肯定，榮獲第34屆國際癲癇大會國際金燈獎的殊榮，周孟樂今將於線上視訊會議發表演講及受獎。

周孟樂擁有癲癇患者和神經科醫生的雙重身分，面對社會大眾對癲癇污名化、標籤化，仍然帶領六位優秀癲癇青年朋友參與台南市癲癇之友協會籌辦「台灣癲癇青年高峰會」，在會議中對「身心障礙者權利公約」 (CRPD) 提出建言，會中由癲癇青年朋友們為自己的權益發聲，探討癲癇權益。

癲癇 青年 患者

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