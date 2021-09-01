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隱身恆春古城旁「八卦磚窯」 歷史建築將變身觀光亮點

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
位於屏東恆春古城旁的「八卦磚窯」，2011年登錄為屏東縣歷史建築，卻一直隱身在漫草中，恆春鎮長陳文弘日前拜訪後代獲同意免費租用2年並整理環境，未來結合導覽解說，讓磚窯成為恆春古鎮觀光新亮點。圖／讀者提供
位於屏東恆春古城旁的「八卦磚窯」，2011年登錄為屏東縣歷史建築，卻一直隱身在漫草中，恆春鎮長陳文弘日前拜訪後代獲同意免費租用2年並整理環境，未來結合導覽解說，讓磚窯成為恆春古鎮觀光新亮點。圖／讀者提供

屏東縣恆春古城牆旁有座一甲子前興建的磚窯廠，因造型「如八卦坐鎮，同太極順勢運轉」，地方稱之「八卦磚窯」，是早年煤炭燒製磚塊的的圓窯磚窯工廠，2011年登錄為屏東縣歷史建築，因後代無力整建周邊環境，一直隱身在漫草中，地方文史人士覺得可惜，恆春鎮長陳文弘日前拜訪後代獲同意免費租用2年並整理環境，未來結合地方導覽解說，讓磚窯成為恆春古鎮觀光新亮點。

屏南社區大學副校長張順興說，聯福磚窯於1956年在恆春古城旁興建、以煤炭燒製磚塊的的磚窯工廠，後在1960年增築改為八卦窯，「八掛磚窯」的名稱是取其建築「如八卦坐鎮，同太極順勢運轉」的涵而來，其中呈現橢圓形的手工旋轉窯，建築原料採恆春特有的泥土，於高溫的火候下燒製而成，以煤炭燒製磚塊，主要用途是燒建築用的紅磚。

「八掛磚窯」在恆春古城北門城左側，距離恆春古城牆僅5公尺，磚窯仍保留煙囪，建築景觀獨特，經地方文史人士爭取，2011年登錄為屏東縣歷史建築，因恆春古城是受文資法保護的國定古蹟，周邊土地建築使用受到嚴格限制，後代無力整建周邊環境，磚窯一直隱身在漫草中，地方文史人士認為可惜也浪費。

恆春鎮長陳文弘說，磚窯建築原料採恆春特有的泥土，於高溫的火候下燒製而成，目前多處結構巳拆除和毀壞，僅剩大煙囪仍保持完好，是難得的建築遺構和景觀亮點；月前拜訪磚窯後代獲同意無償租用公所2年，也請清潔隊協助環境清理，周邊尚有2塊國有土地、2塊台糖用地，還要再協調理撥用，全區進行綠美化，讓「八卦磚窯」成為觀光新亮點和民眾休閒好去處。

歷史建築 恆春 屏東縣

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