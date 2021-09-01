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好天氣到今天！ 氣象局：明午後雷陣雨範圍加大

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
明天太平洋高壓逐漸減弱，午後雷陣雨範圍加廣。圖／取自氣象局直播
明天太平洋高壓逐漸減弱，午後雷陣雨範圍加廣。圖／取自氣象局直播

好天氣到今天。中央氣象局說，今天各地多雲到晴，留意午後雷陣雨，明天太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍將加大。

氣象局技正王君賢說，未來一周還是以各地多雲到晴，午後局部雷陣雨天氣為主。

王君賢說，目前台灣還是太平洋高壓範圍，大多多雲到晴穩定天氣型態，環境場東南風，因此東南部地區整天有零星降雨，但範圍不大、影響不大，西半部早晚也有零星降雨，影響也小，各地還是以午後雷陣雨影響為主。

王君賢說，明天太平洋高壓逐漸漸弱，午後雷陣雨範圍加大。

王君賢說，今天上午多雲到晴，午後西半部、山區都有午後雷陣雨機會，甚至到局部大雨。部分地區會下到比較晚，晚歸民眾要注意。明天西半部午後雷陣雨範圍還會加大一些。

氣溫部分，王君賢說，今天各地高溫炎熱，在32到35度左右，桃園、雙北、東半部、近山區平地、縱谷、河谷地區有出現局部36度機會，氣象局也發布高溫資訊，提醒多補充水分預防中暑。

氣象局 高溫 天氣動態

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晴朗炎熱今飆37度 吳德榮：明天起午後雷陣雨機率增

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