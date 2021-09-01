聽新聞
test
0:00 / 0:00
好天氣到今天！ 氣象局：明午後雷陣雨範圍加大
好天氣到今天。中央氣象局說，今天各地多雲到晴，留意午後雷陣雨，明天太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍將加大。
氣象局技正王君賢說，未來一周還是以各地多雲到晴，午後局部雷陣雨天氣為主。
王君賢說，目前台灣還是太平洋高壓範圍，大多多雲到晴穩定天氣型態，環境場東南風，因此東南部地區整天有零星降雨，但範圍不大、影響不大，西半部早晚也有零星降雨，影響也小，各地還是以午後雷陣雨影響為主。
王君賢說，明天太平洋高壓逐漸漸弱，午後雷陣雨範圍加大。
王君賢說，今天上午多雲到晴，午後西半部、山區都有午後雷陣雨機會，甚至到局部大雨。部分地區會下到比較晚，晚歸民眾要注意。明天西半部午後雷陣雨範圍還會加大一些。
氣溫部分，王君賢說，今天各地高溫炎熱，在32到35度左右，桃園、雙北、東半部、近山區平地、縱谷、河谷地區有出現局部36度機會，氣象局也發布高溫資訊，提醒多補充水分預防中暑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言