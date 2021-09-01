食藥署調高藥害救濟標準 最高給付300萬

歷經20年，衛福部食藥署終於提高藥害救濟給付標準，將因藥害導致死亡及障礙之給付上限從新台幣200萬元調高至300萬元。而目前每年申請件數約180至190件，有申請到救濟的比率約為六成。

食藥署藥品組科長洪國登表示，調高藥害救濟給付標準主要是因為原本的救濟金額是在民國90年時訂定，已經時隔20多年，因此著手調整，和近期疫苗發生不良反應的案件無關。

他也表示，疫苗不良事件主要是走預防接種受害救濟；藥害救濟則是遵照醫師處方或藥師指示下，使用合法藥物，卻不幸發生嚴重未預期的藥物不良反應，像是嚴重疾病、障礙或死亡等情形，可於知道藥害發生的三年內，檢具病歷紀錄、診斷證明書、醫療費用收據等資料向藥害救濟基金會提出藥害救濟申請。

他說，會視個案情況確認因果關係，若無關係則不給予救濟給付，若有關係則視個案過去是否有潛在疾病等因素，給予不同的給付。而過去針對藥品致死亡給付160萬至200萬，現在統一調高1.5倍，調升至240萬至300萬元。

藥品組簡任技正潘香櫻則表示，藥害救濟申請件數每年約180至190件，而今年到七月約有120件申請案件。過去有成功申請到救濟的案件比率約六成，而去年整年共約給付3600萬元。