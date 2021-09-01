勇母捐腎 社會新鮮人擺脫洗腎擁抱新人生

中國醫藥大學兒童醫院兒童腎臟科顧問主治醫師林清淵今天分享，一名剛從大學畢業的22歲社會新鮮人，從出生開始莫名反覆發燒進出急診，遲至國一確診為先天性泌尿道異常，但已進展為慢性腎臟病，錯失最佳的治療時機，從此展開10年門診追蹤，但仍難逃洗腎命運，其母不忍孩子洗腎，捐腎給孩子，讓孩子在大學畢業即接受腎臟移植手術，免除終身洗腎的苦難，擁抱新人生。

林清淵說， 當產前超音波或產後超音波檢查、尿液篩檢、尿常規檢查有異常或反覆泌尿道感染時，家長應有警覺並尋求兒童腎臟專科醫師重新看腎臟超音波並診查，期能在第二段防治早期發現病因，予以監控不要進到慢性腎臟病，因為病程若進展到第三段慢性腎臟病，則最終還是會演變成末期腎病，那時便需要腎臟移植才能做根本治療了。

這名社會新鮮人在小六驗出有蛋白尿、膿尿，後因再次高燒就醫，檢查發現已有水腎及一邊腎臟萎縮的情況，遲至國一轉介向林清淵求診，病況已進展為慢性腎臟病，往後十年，林清淵持續追蹤其病程，但仍敵不過腎絲球濾過率指數逐年下降速度（小於5需洗腎），在今年6月開始血液透析。

其母不捨孩子一周三次洗腎生活，決定捐腎給孩子，其母表示，「畢竟是自己的孩子啊！才剛成年準備進入社會，總是希望能給他一個新的生活！」經中國附醫泌尿科門診腎臟移植術前評估後，母子接受腎臟移植手術，並平安出院。

林清淵說，慢性腎臟病分五期，第五期末期腎臟病在台灣的盛行率高居世界第一，洗腎只是替代療法，腎臟移植的成功才是完整的根本治療。

他指出，目前全台腎臟移植率僅有4%，日本的洗腎紀錄最長也不過40年，因此兒童腎臟移植是維持生長發育、提高生活品質、存活率最佳的治療方式。他1985年開始第一例換腎移植，存活者最久超過35年。由於台灣人對於器官捐贈的觀念不普及，導致登記換腎10年都不一定能有配對相符的大愛腎臟。