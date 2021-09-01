無薪假家數、人數刷新高！勞動部：住宿餐飲、批發零售已好轉

勞動部今公布最新減班休息（俗稱無薪假）數據，本期勞資協商減少工時的事業單位有4822家、5萬8731人。較上期增加196家、2165人。本期無薪假人數、家數又刷新疫情爆發以來新高，但勞動部官員分析，比較7月底、8月底數據，住宿餐飲、批發零售業人數皆減少，支援服務業則在1個月增加4000多人，可見除支援服務業，其他行業已逐漸好轉。

本期減班休息家數最多的行業為住宿餐飲業，總共1120家實施無薪假，其次為批發零售業1114家、支援服務業1106家；人數也是以住宿餐飲業最多，有2萬4795人，其次為支援服務業8376人、批發零售業7825人。

其中，支援服務業的無薪假人數增加最多，一周內就增加872人，批發零售業也增加340人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，本期減班休息的家數及人數再創疫情以來新高，雖然整體人數、家數增加，但觀察7月底與8月底數據，8月底的住宿餐飲業、批發零售業人數皆比7月底減少，住宿餐飲業人數甚至少了將近1成，顯見疫情衝擊已趨緩；不過，包含旅行社在內的支援服務業，則因境管持續、交通部紓困方案已截止等因素，人數仍呈現上升趨勢，1個月以來就多出653家、4733人，未來不排除將繼續增加。

黃維琛說，若以地區別看，觀光勝地的宜蘭、南投減班休息人數也減少，推測國內旅遊已逐漸回復，而隨著9月開學，學生回學校上課，也將帶動運輸業、餐飲業、批發零售業更加好轉。

他研判，7月份1周就增加1萬人實施減班休息的緊張期已過，若接下來疫情沒有太大變化，數字僅會有些微增減。