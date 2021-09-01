永信抗生素出包 食藥署回收200萬顆

抗生素出包！永信藥品生產的「適汎黴素膠囊」被發現有不同的藥品混入，疑為產線未清乾淨所致。衛福部食藥署要求廠商9月16日前回收一批、共200萬顆藥品，並須繳交調查報告書。依據調查結果，若確為產線出問題，最高可罰新台幣5000萬元。

適汎黴素膠囊主成分為Cephalexin，為口服的頭孢菌素類抗生素。主要用於細菌性心內膜炎、淺在性化膿性疾患、下呼吸器感染症、性器感染症、尿路感染症、耳鼻科領域感染症、眼科領域感染症等，因此住院、門診都常使用。

食藥署藥品組科長洪國登表示，由於該藥品為綠白色膠囊，一瓶1000顆包裝。廠商外銷至香港的產品被客戶發現混入橙色膠囊，故而通報。初步調查橙色藥品為相同產線前批生產的藥品，可能因為產線未清理乾淨，因而混入。

本次回收為一批（批號：CCC M001），共200萬顆。他說，此產品主要於國內銷售，在同類抗生素中市佔率約10％，但因為還有其他類型的抗生素，因此民眾於缺藥疑慮。但民眾切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

洪國登表示，廠商應於9月16日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。屆時將依報告結果評估，若產線確有違規情事，可依藥事法視為製造劣藥，處新台幣10萬至5000萬元。