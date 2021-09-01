快訊

開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

永信抗生素出包 食藥署回收200萬顆

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
永信藥品工業股份有限公司生產的「適汎黴素膠囊」，被發現混入其他藥品。圖／食藥署提供
永信藥品工業股份有限公司生產的「適汎黴素膠囊」，被發現混入其他藥品。圖／食藥署提供

抗生素出包！永信藥品生產的「適汎黴素膠囊」被發現有不同的藥品混入，疑為產線未清乾淨所致。衛福部食藥署要求廠商9月16日前回收一批、共200萬顆藥品，並須繳交調查報告書。依據調查結果，若確為產線出問題，最高可罰新台幣5000萬元。

適汎黴素膠囊主成分為Cephalexin，為口服的頭孢菌素類抗生素。主要用於細菌性心內膜炎、淺在性化膿性疾患、下呼吸器感染症、性器感染症、尿路感染症、耳鼻科領域感染症、眼科領域感染症等，因此住院、門診都常使用。

食藥署藥品組科長洪國登表示，由於該藥品為綠白色膠囊，一瓶1000顆包裝。廠商外銷至香港的產品被客戶發現混入橙色膠囊，故而通報。初步調查橙色藥品為相同產線前批生產的藥品，可能因為產線未清理乾淨，因而混入。

本次回收為一批（批號：CCC M001），共200萬顆。他說，此產品主要於國內銷售，在同類抗生素中市佔率約10％，但因為還有其他類型的抗生素，因此民眾於缺藥疑慮。但民眾切勿自行任意停藥，若對用藥有疑慮者，應儘速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。

洪國登表示，廠商應於9月16日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。屆時將依報告結果評估，若產線確有違規情事，可依藥事法視為製造劣藥，處新台幣10萬至5000萬元。

抗生素 食藥署 香港

延伸閱讀

好市多液體葡萄糖胺軟骨素防腐劑超標 8千多公斤遭退運

日本莫德納疫苗有異物 食藥署：將清查嚴格把關

食藥署公布聯亞EUA會議記錄 專家對變異株保護力存疑

自購26.5萬劑AZ疫苗抵台 食藥署最快9月3日驗畢封緘

相關新聞

打疫苗後檢查保護力…一次600元 醫：沒必要

隨著新冠疫苗到貨增加，愈來愈多國人接種，覆蓋率增加，民眾好奇：「打疫苗後我順利生成中和抗體嗎？已經有保護力了嗎？可以做檢...

公路總局：國慶連假比照中秋 不推疏運優惠

中秋節將屆，為了避免人潮群聚移動，交通部公路總局今年決定取消中秋連假八五折疏運優惠，導致目前東西部國道客運還有九成空位，...

明起水氣增多防劇烈天氣 秋季近了？吳德榮給答案

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，午後對流增強...

高鐵宣布加碼14班「大學生返校5折優惠列車」 周四開賣

為滿足大學生返校需求，台灣高鐵公司宣布，各大專院校開學之際，於9月9日（四）至9月15日（三）期間，加碼提供14班「大學...

被震醒！台南楠西4級 居民：搖很大還有「轟轟」地鳴聲

一早地牛翻身，很多人被震醒！根據中央氣象局的地震報告，今天6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於高雄市那瑪夏區...

永信抗生素出包 食藥署回收200萬顆

抗生素出包！永信藥品生產的「適汎黴素膠囊」被發現有不同的藥品混入，疑為產線未清乾淨所致。衛福部食藥署要求廠商9月16日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。