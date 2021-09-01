中秋連假「這些時段」國5恐塞爆 行車時間暴增7倍

近期新冠肺炎疫情趨緩，交通部高速公路局說，國道交通量逐漸恢復正常，周六、日尖峰時段國5已有壅塞情形，研判中秋節連假期間國5塞車勢所難免，該局已規畫精進式匝道儀控、部分入口匝道封閉、高乘載管制及大客車優先通行措施，建議民眾配合疫情指揮中心指引搭乘公共運輸前往以避壅塞，若要自行開車者，請配合相關疏導措施，並請北返行駛雪山隧道車輛務必跟上前車，避免拉長車距。

高公局說，預判在中秋節連假前一天（9月17日）9-24時、9月18日5-16時及9月19日6-16時，國5南向南港系統至坪林路段將湧現往宜蘭方向車流；而北向宜蘭至坪林等路段，於9月19日15-24時、9月20日11-24時及9月21日10-18時容易發生車速低於每小時40公里壅塞情形，整體旅行時間恐將為平常的5到7倍。

為避免壅塞惡化，高公局說，於9月17日（前一天）實施國3往國5雙向精進式匝道儀控，9月18日及9月19日每日0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口，6-12時實施南港系統南向入口高乘載管制，9月20日及9月21日則每日14-21時實施頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道北向入口高乘載管制，建議民眾前往國5可利用公共運輸，或可利用台2、台9替代道路。

高公局說，若欲於連假期間自行開車行駛國5，除避開上述尖峰時段及路段外，可利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，行車前請先檢查車況，切勿疲勞駕駛以維持行車安全，另行駛於雪山隧道北向路段時，請務必跟上前車，避免拉長車距，高公局預祝連假行車平安。