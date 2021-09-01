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開學防疫眉角多！戶外課怎上、不到校算缺席？七大問一次看懂

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疫情降級再見小兒腸病毒 醫師提醒開學也要勤洗手

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
罹患腸病毒病人會在咽喉或手、腳出現小水泡。圖／台中慈濟醫院提供
罹患腸病毒病人會在咽喉或手、腳出現小水泡。圖／台中慈濟醫院提供

今天開學，家長擔心新冠肺炎疫情時，台中慈濟醫院小兒科醫師李宇正提醒，最近因腸病毒就醫、住院的小病人呈現增加趨勢，提醒家長叮囑孩子戴口罩之外，也要正確洗手，萬一感染腸病毒，也要落實生病不上課，避免交叉感染。

腸病毒往年在五、六月流行，今年卻幾乎看不到相關個案，最近卻突然出現多位病例，李宇正醫師推測，應是五月中全國三級警戒全面停課，小朋友缺少人際接觸，因此五、六、七三個月，醫院幾乎看不到腸病毒個案。

直到最近，李宇正醫師在門診發現多個腸病毒病例，李宇正指出，9歲女童持續高燒數日，起初居家附近診所診斷為扁桃腺發炎，小朋友後來出現吃不下東西的情形，來台中慈濟醫院急診，發現後咽出現許多小水泡，才確診是腸病毒感染，隨即收治住院。

另外有2歲多幼童才剛到幼兒園上課一周，家長發現孩子發燒、食慾不佳，到台中慈濟醫院門診就醫，發現除了咽喉有許多小水泡，手、腳也有小水泡，診斷也是腸病毒。

李宇正推測腸病毒個案增加，應是隨7月27日疫情稍降，幼兒園陸續開始恢復上課，加上不少人趁微解封，在暑假結束前帶小朋友出去走走，都可能使腸病毒個案增加。

適逢各級學校開學，為避免腸病毒透過學童頻繁互動傳播，李宇正醫師提出兩個建議：一、雖然疫情期間，要小朋友脫下口罩張嘴比較困難，仍請幼兒園老師，除了幫小朋友量體溫，可多注意學童咽喉有無小水泡。如診斷感染腸病毒，應落實生病不上課，以避免因與其他幼童接觸造成交叉感染。

二、酒精殺不死腸病毒，所以家長要落實兒童飯前、便後必須用肥皂依序完成「溼、搓、沖、捧、擦」徹底洗手，用漂白水消毒居家環境，一一消毒門把等重點，陽光曬棉被、煮沸餐具餐巾，藉高溫抑制腸病毒活性。

台中慈濟醫院醫師李宇正醫師（右）看診，檢查小朋友口咽。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院醫師李宇正醫師（右）看診，檢查小朋友口咽。圖／台中慈濟醫院提供

腸病毒 醫師 幼兒園

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