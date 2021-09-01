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91歲嬤無痛血尿得泌尿道上皮細胞癌 達文西手術切腫瘤

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
91歲姚姓阿嬤(左)成功抗癌，與兒子感謝光田醫院泌尿科主任盧智強(右)的照顧。記者游振昇／攝影
91歲姚姓阿嬤(左)成功抗癌，與兒子感謝光田醫院泌尿科主任盧智強(右)的照顧。記者游振昇／攝影

91歲姚姓婦人因血尿就醫，檢查發現左側輸尿管腫瘤，診斷為泌尿道上皮細胞癌第三期，家屬很擔心阿嬤年事已高，無法承受治療。光田綜合醫院醫療團隊採以對患者傷口小、出血少、感染風險低的第四代達文西微創手術切除病灶，阿嬤術後一周即康復返家，至今將近一年未再復發，成功抗癌。

光田綜合醫院泌尿外科主任盧智強表示，泌尿上皮癌涵蓋膀胱、腎盂、輸尿管等，是世界前十大常見的癌症之一，輸尿管腫瘤是上皮細胞癌的一種，隨著年紀越高發生機率越大，洗腎患者也是高風險族群。

泌尿道上皮細胞癌初期症狀以無痛性血尿為主，其他可能包括因腫瘤阻塞而造成腎積水引起的腰痛，晚期症狀包含疲倦、貧血、體重減輕等；患者的兒子說，去年6月他開始發現媽媽食慾差，經常性頻尿且尿深，卻不以為意，因媽媽有糖尿病，同年9月到光田醫院回診時發現有血尿，立刻安排檢查。

盧智強說明，患者先經腎臟科超音波發現腎臟腫脹，高度懷疑有癌細胞，電腦斷層進一步檢查後，確認左側輸尿管有腫瘤，再經內視鏡切片病理報告確定姚女士罹患泌尿道上皮細胞癌。

盧智強強調，以往傳統手術切除腫瘤，傷口長達至少20到30公分，對高齡患者來說負擔風險很大，常因家屬拒絕接受手術而錯失治療良機，泌尿外科團隊輔以最新第四代達文西機械手臂系統，僅需4個1公分以下孔洞，即能精準切除腫瘤，10倍放大3D立體影像避免損害週遭血管神經，術後傷口小、出血少，感染風險大幅降低且復原快，對高齡者而言是相當安全的手術方式。

依據衛福部公布的死因統計，台灣每年有3700人診斷出泌尿道上皮細胞癌，其中超過1400人死於這個疾病，威脅不可忽視，醫師提醒，當發現有無痛性血尿、腰痛等症狀，應及早就醫檢查，經專業醫療團隊評估，得到最妥善適合的治療方式。

腫瘤 患者 微創手術

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