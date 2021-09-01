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高鐵宣布加碼14班「大學生返校5折優惠列車」 周四開賣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「大學生開學返校五折優惠列車」時刻表。圖／高鐵提供
「大學生開學返校五折優惠列車」時刻表。圖／高鐵提供

為滿足大學生返校需求，台灣高鐵公司宣布，各大專院校開學之際，於9月9日（四）至9月15日（三）期間，加碼提供14班「大學生開學返校五折優惠列車」（總計7天，每天南下、北上各一班），9月2日（四）凌晨零時起開放購票。

高鐵表示，上述14班優惠列車，原本即適用大學生75折或88折優惠，並已開放購票。大學生旅客若已購買上述車次，且已完成訂位/付款但尚未取票者，可透過高鐵網路訂票系統或「T Express行動購票」App辦理變更；已完成取票者，亦可於發車前30分鐘前至車站售票窗口辦理，高鐵公司將退還車票優惠價差。

高鐵提醒，使用「大學生優惠」的旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本（如學生證為免蓋註冊章，需合併出示在學證明）以備查驗。同時，為提供大學生多元、便利的購票管道，適用本優惠之各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可利用「T Express行動購票」App、高鐵合作之便利商店以及車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票，相關規定請參考優惠網頁。

高鐵說，積極配合政府防疫指引、定期進行車站及列車之清消作業並落實人員分流管理等措施，敬請旅客安心搭乘。目前各車站非付費區亦開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩；而列車上與車站付費區內仍維持禁止飲食規定，敬請旅客遵守配合。若因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲/食用完畢後，儘速佩戴口罩。

高鐵再次提醒旅客，進出車站時應確實完成實聯制登記，請全程佩戴口罩並配合於搭車前量測體溫。高鐵列車組員及車上保全亦將於巡視車廂時，特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，立即通知鐵路警察協助。敬請旅客共同遵守防疫規定，維護自身及其他旅客的健康安全。

高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

高鐵 口罩

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