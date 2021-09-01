公路總局：國慶連假比照中秋 不推疏運優惠

中秋節將屆，為了避免人潮群聚移動，交通部公路總局今年決定取消中秋連假八五折疏運優惠，導致目前東西部國道客運還有九成空位，引發業者不滿。對此，公路總局說，考量防疫，中秋還是會取消優惠，至於國慶，目前也預計比照中秋連假，不予優惠。

公路總局局長許鉦漳今天出席「牧路-75年，守護島嶼的路行者」新書發表會，會前接受媒體聯訪時表示，目前中秋連假，因為看到整個疫情趨緩，建議不鼓勵長程移動，可能中秋想要返鄉，對於整個道路擁塞有影響，公總立場建議不鼓勵長程移動，要做長程移動為了道路順暢，還是鼓勵坐大眾運輸。

至於國慶部分，許鉦漳說，依照規定一個月前要報交通部，中秋疫情趨緩，但整體還是不鼓勵長程移動，因此決定比照中秋節方案，不給予公共運輸優惠。不過他說，後續彙整過程，交通部相關單位跟公總會共同討論，也會問中央流行疫情指揮中心意見，如果要做相關調整會做調整，但目前維持沒有八五折優惠。

針對業者抱怨訂票率很差，許鉦漳強調，國慶連假措施一個月前報到部裡會整，後續依照疫情走向，指揮中心可能會有指引，會再做調整，如果最後認定不適宜鼓勵長程移動，移動要坐公共運輸，就會繼續維持中秋方案。

至於國道客運紓困，許鉦漳說，補貼是5到7月，都按照既定政策推動，8月份以後沒有討論也沒有規畫，但如果中央有不一樣政策指引才會進行相關討論。