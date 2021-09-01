聽新聞
test
0:00 / 0:00
公路總局：國慶連假比照中秋 不推疏運優惠
中秋節將屆，為了避免人潮群聚移動，交通部公路總局今年決定取消中秋連假八五折疏運優惠，導致目前東西部國道客運還有九成空位，引發業者不滿。對此，公路總局說，考量防疫，中秋還是會取消優惠，至於國慶，目前也預計比照中秋連假，不予優惠。
公路總局局長許鉦漳今天出席「牧路-75年，守護島嶼的路行者」新書發表會，會前接受媒體聯訪時表示，目前中秋連假，因為看到整個疫情趨緩，建議不鼓勵長程移動，可能中秋想要返鄉，對於整個道路擁塞有影響，公總立場建議不鼓勵長程移動，要做長程移動為了道路順暢，還是鼓勵坐大眾運輸。
至於國慶部分，許鉦漳說，依照規定一個月前要報交通部，中秋疫情趨緩，但整體還是不鼓勵長程移動，因此決定比照中秋節方案，不給予公共運輸優惠。不過他說，後續彙整過程，交通部相關單位跟公總會共同討論，也會問中央流行疫情指揮中心意見，如果要做相關調整會做調整，但目前維持沒有八五折優惠。
針對業者抱怨訂票率很差，許鉦漳強調，國慶連假措施一個月前報到部裡會整，後續依照疫情走向，指揮中心可能會有指引，會再做調整，如果最後認定不適宜鼓勵長程移動，移動要坐公共運輸，就會繼續維持中秋方案。
至於國道客運紓困，許鉦漳說，補貼是5到7月，都按照既定政策推動，8月份以後沒有討論也沒有規畫，但如果中央有不一樣政策指引才會進行相關討論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言