聽新聞
test
0:00 / 0:00

公路總局：國慶連假比照中秋 不推疏運優惠

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
公路總局局長許鉦漳。記者曹悅華／攝影
公路總局局長許鉦漳。記者曹悅華／攝影

中秋節將屆，為了避免人潮群聚移動，交通部公路總局今年決定取消中秋連假八五折疏運優惠，導致目前東西部國道客運還有九成空位，引發業者不滿。對此，公路總局說，考量防疫，中秋還是會取消優惠，至於國慶，目前也預計比照中秋連假，不予優惠。

公路總局局長許鉦漳今天出席「牧路-75年，守護島嶼的路行者」新書發表會，會前接受媒體聯訪時表示，目前中秋連假，因為看到整個疫情趨緩，建議不鼓勵長程移動，可能中秋想要返鄉，對於整個道路擁塞有影響，公總立場建議不鼓勵長程移動，要做長程移動為了道路順暢，還是鼓勵坐大眾運輸。

至於國慶部分，許鉦漳說，依照規定一個月前要報交通部，中秋疫情趨緩，但整體還是不鼓勵長程移動，因此決定比照中秋節方案，不給予公共運輸優惠。不過他說，後續彙整過程，交通部相關單位跟公總會共同討論，也會問中央流行疫情指揮中心意見，如果要做相關調整會做調整，但目前維持沒有八五折優惠。

針對業者抱怨訂票率很差，許鉦漳強調，國慶連假措施一個月前報到部裡會整，後續依照疫情走向，指揮中心可能會有指引，會再做調整，如果最後認定不適宜鼓勵長程移動，移動要坐公共運輸，就會繼續維持中秋方案。

至於國道客運紓困，許鉦漳說，補貼是5到7月，都按照既定政策推動，8月份以後沒有討論也沒有規畫，但如果中央有不一樣政策指引才會進行相關討論。

中秋節 疫情 連假

延伸閱讀

台南安南尚青行動聯盟敬長者慶中秋 防疫不鬆懈

在家爽嗑燒肉、粵式火鍋！「蛤?! x Uncle Shawn」中秋火烤組快閃，另有鹹蛋黃蘿蔔糕

吃到飽！SEA TO SKY中秋高空海陸大餐秀疫苗接種卡85折

鳴日號飲食解封！「最奢華鐵路便當」首度曝光

相關新聞

打疫苗後檢查保護力…一次600元 醫：沒必要

隨著新冠疫苗到貨增加，愈來愈多國人接種，覆蓋率增加，民眾好奇：「打疫苗後我順利生成中和抗體嗎？已經有保護力了嗎？可以做檢...

公路總局：國慶連假比照中秋 不推疏運優惠

中秋節將屆，為了避免人潮群聚移動，交通部公路總局今年決定取消中秋連假八五折疏運優惠，導致目前東西部國道客運還有九成空位，...

明起水氣增多防劇烈天氣 秋季近了？吳德榮給答案

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，午後對流增強...

高鐵宣布加碼14班「大學生返校5折優惠列車」 周四開賣

為滿足大學生返校需求，台灣高鐵公司宣布，各大專院校開學之際，於9月9日（四）至9月15日（三）期間，加碼提供14班「大學...

被震醒！台南楠西4級 居民：搖很大還有「轟轟」地鳴聲

一早地牛翻身，很多人被震醒！根據中央氣象局的地震報告，今天6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於高雄市那瑪夏區...

中秋連假「這些時段」國5恐塞爆 行車時間暴增7倍

近期新冠肺炎疫情趨緩，交通部高速公路局說，國道交通量逐漸恢復正常，周六、日尖峰時段國5已有壅塞情形，研判中秋節連假期間國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。