中醫大新竹附醫推「藥來速」 批價領藥快篩一次搞定

為方便民眾領藥，中國醫藥大學新竹附設醫院打造「藥來速」領藥免下車窗口，總藥師黃柏豪表示，藥來速不只可領藥，因應疫情還結合防疫，除了領藥免下車省時方便且避免感染，批價領藥一次搞定，藥來速也是探病家屬抗原快篩的辦理窗口，現場掛號領取採檢用品完成後，僅需等候約60分鐘即可立即於原窗口領取報告。

黃柏豪表示，在該院領慢箋的民眾，前一天只要透過手機讀取慢箋上的QR-Code，完成資料填寫，隔一天即可到藥來速快速領藥。目前可透過三種方式預約領藥，第一，手機掃描慢性處方箋上領藥欄的QR-Code進入預約畫面填妥資料即完成預約。

第二，在醫院網站預約，在就醫服務中點選網路掛號，再選擇連續處方箋預約領藥；第三，下載中國醫點通APP後，選擇「新竹附設醫院」，可在「請點我」中找到「一般民眾」，再選擇用藥服務中的西藥服務，就可以點選慢性病連續處方箋。

黃柏豪也提醒，藥來速服務時間為周一到週五，上午9點到下午5點，中午時段沒有休息，方便更多上班族可以利用午休時段來院快速領藥。另外，透過視訊看診民眾，上午看完診，當日下午2點即可進行批價和領藥。下午完成看診民眾，則於隔日來院。

藥來速除了領藥之外，也新增功能作為探病家屬處理抗原快篩的窗口。感染科主任張凱音表示，兒科病房、新生兒加護病房與加護病房探病親友可持健保卡到藥來速批價窗口現場掛號，藥來速的窗口人員會給予採檢用物並說明篩檢方法，民眾自助採檢並將檢體試管放置指定地點，等待約60分鐘後即可再至原窗口領取報告，如非藥來速服務時段可至對面急診批價櫃檯領取。