打疫苗後檢查保護力…一次600元 醫：沒必要

隨著新冠疫苗到貨增加，愈來愈多國人接種，覆蓋率增加，民眾好奇：「打疫苗後我順利生成中和抗體嗎？已經有保護力了嗎？可以做檢測嗎？」嘉義縣有民間診所宣傳檢測COVID-19中和抗體效價，限時優惠價600元，但衛生局說，收費需縣府核定後才能執行；嘉義縣醫師公會理事長徐超群說，沒必要花錢檢測。

有民間診所宣傳，打完COVID-19疫苗，想知道自己產生多少免疫力嗎? 現有檢測COVID-19中和抗體效價，什麼時候可以有中和抗體？建議施打二劑疫苗後，再等二周後就可以，不用空腹，檢驗方法：化學冷光微粒免疫分析法CMIA，檢驗儀器:ARCHITECTi2000，限時優惠價600元。

對此，衛生局說，目前這個是健保不給付項目，真要收費需縣府核定才能執行，若有人檢舉收費情形，會依法處罰。嘉義長庚檢驗科說，長庚有檢測儀器設備，但不提供收費服務，配合衛生單位做疫情研究調查，不是為疫苗施打做檢測；嘉義縣醫師公會理事長徐超群，疫苗接種出現突破性感染，做中和抗體效價意義不大。

抗體是免疫系統對抗細菌或病毒的蛋白質，人體被病毒感染或施打疫苗後，會產生抗體抓住外來異物，每支抗體抓住異物不同部位，若抗體抓對位點，便能阻止病毒入侵，保護細胞不受病毒入侵，此類抗體能「中和」病毒毒性，稱為中和性抗體。