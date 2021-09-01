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被震醒！台南楠西4級 居民：搖很大還有「轟轟」地鳴聲

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西4級，因靠近曾文水庫引關切，南水局表示，壩底地震儀自動回報曾文是3級，前對水庫無影響。圖／南水局提供
台南楠西4級，因靠近曾文水庫引關切，南水局表示，壩底地震儀自動回報曾文是3級，前對水庫無影響。圖／南水局提供

一早地牛翻身，很多人被震醒！根據中央氣象局的地震報告，今天6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於高雄市那瑪夏區，地震深度12.3公里，嘉義縣、台南市、高雄市最大震度4級。其中台南震度最大在楠西4級，當地人表示「搖很大」，晃到有點頭暈，還聽到轟轟的地鳴聲，有點嚇人；楠西消防分隊表示尚未接到災情通報。

因全台最大的曾文水庫就位在台南楠西，目前還是滿水位，楠西震度4級引起關切，水利署南區水資源局表示，水庫的耐震設計標準都相當高，且根據壩底地震儀自動回報曾文是3級，對水庫並無大影響，台灣本就是地震頻繁的地方，適度的能量釋放，民眾不必再過擔心。

至於曾文水庫若有震度4級以上地震就會啟動特別檢查，若是地震達到6、7 級以上才會比較緊張，但水庫設計標準很高民眾不用太過擔心。

地震 水庫 曾文

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